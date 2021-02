Si parte con il doppio round in Arabia Saudita, poi è il turno dell’Italia. Incognita Covid-19 sul calendario. Scenderanno in pista 12 team e 24 monoposto elettriche. La diretta delle gare su Sky Sport.

Il 26 e 27 febbraio prossimi, a Dir’iyya, in Arabia Saudita, si aprirà ufficialmente la seconda serie di gare dell’ABB FIA Formula E World Championship 2020/2021.

Calendario Formula E 2021 e incognita Covid-19

A causa della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive in termini di eventi pubblici, il calendario delle gare sarà rivisto di volta in volta e per il momento sono state fissate le prime 8 tappe mondiali.

Dopo i primi due round sauditi, il 10 aprile sarà la volta di Roma, nella tradizionale location del quartiere Eur.

Il tracciato romano sfiorerà il Palazzo dei Congressi, Piazza Guglielmo Marconi e, novità di quest’anno, l’iconico Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come “Colosseo quadrato”. Una parte del circuito fiancheggerà anche il Parco del Ninfeo.

Seguiranno i round di Valencia in Spagna il 24 aprile, quello di Monaco l’8 maggio, di Marrakesh il 22 maggio e i due di Santiago del Cile il 5 e 6 giugno.

Il primo Campionato Mondiale Formula E sotto l’egida della FIA vedrà scendere in pista un totale di 12 team, 24 auto e 24 piloti.

Tutte le gare in diretta su Sky

Tutte le gare delle monoposto a motore elettrico più veloci del mondo saranno trasmesse su Sky.

“Siamo felici di accogliere e di raccontare sui nostri canali un altro grande evento motoristico – ha commentato Guido Meda, vicedirettore Sky Sport e capo dei motori – dopo l’arrivo della MotoE e insieme ai mondiali di F1, MotoGP, SBK, la Formula E completa la nostra offerta e testimonia anche la grande attenzione che Sky rivolge all’elettrico e ai temi della sostenibilità”.

“Questa novità, a poco più di un mese dalla partenza della nuova stagione dei motori, garantisce tante ore di diretta con gare spettacolari, alle quali affiancheremo approfondimenti che cercheremo di fare con passione, con competenza dei nostri talent e con la qualità tecnologica che rende le corse belle da vedere, divertenti e facili da capire”, ha aggiunto il vicedirettore.

La Formula E continua così a rappresentare a livello mondiale una delle grandi vetrine della mobilità elettrica e dell’elettrificazione in generale, quest’ultima una delle strade più efficaci per ridurre l’inquinamento atmosferico e favorire la decarbonizzazione della nostra economia.

Il progetto “Sky Zero”

A riguardo, il Gruppo Sky ha lanciato il progetto “Sky Zero” per il contrasto ai cambiamenti climatici.

In tal modo, l’azienda diventerà “zero emissioni nette di CO2” entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni generate dai propri prodotti, dai propri fornitori nel mondo e dal proprio business.

Sky si è infine impegnata a piantare alberi, mangrovie e altre specie vegetali marine per compensare il resto delle emissioni che non al momento non è ancora in grado in eliminare.