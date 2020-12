Aruba, cloud provider italiano e fornitore di servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC, registrazione domini e Gestore Certificato PEC, ha analizzato i dati interni relativi alla fatturazione elettronica, confermando il successo del servizio che di fatto rappresenta un grande passo avanti per la digitalizzazione delle imprese.

A quasi due anni dall’obbligo di legge, la fatturazione elettronica ha già raggiunto numeri e volumi estremamente interessanti.

“I numeri a nostra disposizione, così come quelli resi accessibili da AgID, ci confermano che la fatturazione elettronica è ormai parte integrante di un processo di digitalizzazione che funziona e che la soluzione offerta da Aruba è stata largamente scelta e apprezzata dal mercato per la sua semplicità e accessibilità”, ha commentato Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba.

“Si tratta – ha aggiunto – di un’innovazione tecnologica che, seppur imposta per legge, è stata sfruttata in modo intelligente da aziende e professionisti per migliorare i propri processi. Uno strumento che, a fianco di altri come la PEC o la firma digitale, consente a imprese e professionisti di ottimizzare molte operazioni di routine e di tipo amministrativo, facendo risparmiare tempo e denaro“.

Attraverso i dati analizzati dall’Osservatorio di Aruba è emerso che:

nel solo 2019 sono state ben oltre 130 milioni le fatture gestite dai sistemi di Aruba e transitate attraverso il Sistema di Intercambio (SdI);

le fatture gestite dai sistemi di Aruba e transitate attraverso il Sistema di Intercambio (SdI); tra queste, si contano oltre 70 milioni di fatture inviate e più di 60 milioni di fatture ricevute;

di fatture inviate e più di di fatture ricevute; sono state 550.000 le aziende e i professionisti che nel 2019 si sono affidati alla Fatturazione Elettronica di Aruba;

le aziende e i professionisti che nel 2019 si sono affidati alla Fatturazione Elettronica di Aruba; sono stati oltre 10.000 i commercialisti che nel 2019 hanno gestito le fatture dei propri clienti grazie al software di Aruba.

Si tratta di numeri molto incoraggianti che si inseriscono in un quadro nazionale altrettanto positivo. Secondo i dati riportati dall’Agenzia delle Entrate, infatti, nel 2019 sono state più di 2 miliardi le fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio in formato elettronico (precisamente 2.054.000.000).

Ben il 55% di questi scambi ha riguardato rapporti di tipo B2B, quindi tra possessori di partita IVA, il 44% delle fatture elettroniche è stato emesso per i consumatori finali senza Partita IVA e il restante 1% ha interessato la fatturazione di tipo B2G, cioè quella rivolta alla Pubblica Amministrazione.

Aruba si impegna da anni nella formazione all’uso delle nuove tecnologie e dei servizi digitali in generale, diffondendo materiale e contenuti utili e pratici per la loro fruizione. Nello specifico, anche per il servizio di Fatturazione Elettronica sono state messe a disposizione degli utenti numerosi articoli, videoguide e video pillole per spiegare il funzionamento e le caratteristiche dello strumento, contenuti video che sono stati visualizzati più di 600.000 volte e articoli di approfondimento che hanno coinvolto oltre 1 milione di lettori.

Inoltre, il livello di soddisfazione dei clienti è altissimo e, grazie ai loro feedback recepiti attraverso un canale di ascolto sempre attivo, Aruba continua a migliorare sia le caratteristiche, sia la user experience dell’applicazione per renderla sempre più in linea con le loro esigenze.

Per approfondire, ecco l’articolo del Magazine di Aruba http://aru.ba/approfondimentofatturazione e l’infografica http://aru.ba/infograficafatturazione.