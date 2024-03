Il mese di febbraio è stato caratterizzato da varie attività inerenti al Tavolo Tecnico PNRR, tra cui si segnala un avanzamento importante dell’on boarding degli Enti per il soddisfacimento del requisito su Open ID Connect (OIDC) richiesto dalla misura 1.4.4: ad oggi hanno effettuato l’on boarding 69 Comuni, 2 Province e 10 Unioni.

Oltre ai consueti incontri plenari del venerdì, si è svolto un incontro specifico relativo al Fascicolo del Cittadino, su aspetti di interesse non solo per chi ha aderito al progetto ma per tutti gli enti, pertanto tali informazioni verranno riportate anche negli incontri plenari in modo da garantire un allineamento comune.

È importante segnalare inoltre, che il progetto del Fascicolo del Cittadino, inerente alla misura 1.4.1 e portato avanti dal Comune di Bologna e da Lepida, è stato considerato un esempio di progetto virtuoso che può essere diffuso anche fuori dai confini della Regione Emilia-Romagna come buona pratica limitatamente agli elementi maggiormente significativi, tenuto conto che il livello raggiunto va oltre i requisiti richiesti per ottenere l’asseverazione.

Pertanto, si legge nel comunicato diffuso dalla società in-house della Regione, è probabile che venga presentato nel corso di webinar dedicati, organizzati dal Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio e da ANCI.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.