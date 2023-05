Si chiude venerdì prossimo la consultazione pubblica sul fair share avviata 12 settimane fa dalla Commissione Ue sull’ipotesi di far contribuire le Big tech ai costi delle nuove reti in fibra e 5G.

Si chiude venerdì prossimo la consultazione pubblica sul fair share avviata 12 settimane fa dalla Commissione Ue sull’ipotesi di far contribuire le Big tech ai costi delle nuove reti in fibra e 5G.

Fair share sulle reti Tlc? Da mesi la lobby europea delle Tlc ha definito la proposta di fair share delle reti un “passo positivo e urgente” per gli utenti finali europei. Ma non tutti la pensano così. Anzi.

Non sono tutte rose e fiori e non sono tutti d’accordo sul fatto che sia opportuno introdurre, come auspicato dagli operatori Tlc, una ‘network tax’ sulle spalle delle Big Tech.

Leggi anche: Costi reti Tlc, la Germania boccia il ‘fair share’ per le Big Tech. Scettica anche l’Italia

“Gli europei pagano già gli operatori di telecomunicazioni per l’accesso a Internet, non dovrebbero pagare le telecomunicazioni una seconda volta attraverso servizi di streaming e cloud più costosi. Mettere una tassa sul traffico Internet danneggerebbe i consumatori europei e minerebbe l’Internet aperta trattando i dati in modo diverso”. La pensa così Christian Borggreen,senior vicepresidente e capo di Computer & Communications Industry Association (CCIA) Europe.

“Quello che sentiamo dai grandi amministratori delegati delle telecomunicazioni è solo vino vecchio in bottiglie nuove. Nulla è cambiato dall’ultima volta che questa idea è stata respinta dall’Europa dieci anni fa. In effetti, le tariffe di rete sono già fallite nell’unico paese che lo ha testato (la Corea del Sud ndr). Incoraggiamo la Commissione a essere trasparente nella raccolta delle prove e nell’analisi e, in ultima analisi, a respingere questa idea sbagliata una volta per tutte”.

Secondo Christian Borggreen, sono cinque i miti delle telco da sfatare sul fair share.

1) Sono i consumatori a guidare il traffico dati, non la tecnologia

Una delle affermazioni che gli operatori di telecomunicazioni continuano a ripetere è che i fornitori di contenuti e applicazioni (CAP) sarebbero presumibilmente la forza trainante della crescita del traffico Internet. E questa crescita apparentemente è un grosso problema per le telecomunicazioni. Naturalmente, lo affermano nel tentativo di convincere i responsabili politici dell’UE che i servizi di streaming e cloud dovrebbero essere obbligati a contribuire finanziariamente all’infrastruttura di telecomunicazioni, in qualche forma di canone per l’utilizzo della rete.

Eppure le società di telecomunicazioni sanno benissimo che non è così che funziona Internet. Le aziende tecnologiche non inviano casualmente dati alle persone. I clienti delle telecomunicazioni sono quelli che richiedono i dati e hanno già pagato per riceverli. Un recente studio di Analysys Mason ha rilevato che “i fautori delle tariffe di utilizzo della rete […] tendono a caratterizzare il traffico come guidato dai CAP (fornitori di contenuti e applicazioni), ignorando il fatto che in ultima analisi sono le scelte fatte dagli utenti finali a determinare i volumi di traffico”.

2) La crescita del traffico è stabile, non esponenziale

Mentre i gruppi di lobby delle telecomunicazioni continuano a dipingere l’immagine di un settore in difficoltà perché deve fare i conti con una “crescita esponenziale del traffico”, le prove dimostrano che semplicemente non è così. Gli esperti concordano sul fatto che la crescita del traffico dati è nella migliore delle ipotesi stabile e potrebbe anche diminuire.

Uno studio WIK per conto dell’Agenzia tedesca delle reti (Bundes Netz Agentur) ha affermato che “la crescita è stabile, il che si spiega con una relativa saturazione del mercato per i servizi di streaming”. E l’Organismo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BEREC) ha recentemente concluso che “il traffico Internet è cresciuto costantemente nel corso degli anni. […] Non c’è stato alcun cambiamento fondamentale nella tendenza generale alla crescita”. In effetti, l’esperto di telecomunicazioni Brian Williamson ha rivelato che “la tendenza per l’accesso sia fisso che mobile [in realtà] è stata una crescita in calo, ovvero la crescita dei dati non è esponenziale”.

3) Le società di telecomunicazioni possono facilmente gestire più traffico a costi trascurabili

Le più grandi società di telecomunicazioni europee sostengono inoltre che la loro “salute finanziaria è sempre più minata” dagli “investimenti necessari per far fronte alla crescita esponenziale del traffico”. In altre parole, vogliono farti credere che sono necessari investimenti insormontabili per far fronte a più traffico. Analysys Mason ha analizzato i dati concreti e ha scoperto che: “I costi relativi alla rete per [fornitori di servizi Internet] (ISP) sono rimasti stabili nel tempo anche mentre i volumi di traffico sono cresciuti in modo significativo. Il traffico dati guida solo una piccola parte dei costi dell’ISP”.

Non ci sono costi aggiuntivi per le telecomunicazioni se un utente trasmette in streaming un’altra canzone Spotify su una rete in fibra. E se ha scaricato tramite una connessione mobile, l’utente probabilmente pagherà l’operatore sotto forma di un piano dati più elevato. Ciò dimostra solo che le società di telecomunicazioni dell’UE sono perfettamente in grado di gestire una crescita costante del traffico a un costo incrementale quasi trascurabile.

E quando si vantano con gli investitori, le società di telecomunicazioni in realtà presentano numeri che minano le affermazioni dei loro lobbisti. Il costo per GB di dati mobili è diminuito più rapidamente della crescita del traffico nel periodo 2017-2021. Lo stesso vale per il futuro.

4) Le Tech company investono in infrastrutture e le Tlc ne traggono vantaggio

I lobbisti delle telecomunicazioni continuano a sostenere che “i giganti della tecnologia […] non contribuiscono adeguatamente alle reti”. Tuttavia, la ricerca mostra che le aziende tecnologiche hanno speso 183 miliardi di euro in infrastrutture Internet per l’Europa solo tra il 2011 e il 2021. Al fine di avvicinare i contenuti e le app online agli utenti europei, i CAP spendono ora 22 miliardi di euro all’anno per l’infrastruttura digitale dell’UE, ovvero il 35% in più rispetto al periodo precedente.

Inoltre, anche le società di telecomunicazioni beneficiano di questi investimenti infrastrutturali. I grandi operatori di telecomunicazioni e altri ISP europei risparmiano circa 1 miliardo di euro all’anno in tariffe di rete e di transito grazie alla spesa per le infrastrutture tecnologiche. Ad esempio, i server di memorizzazione nella cache locale messi in funzione dai CAP portano il contenuto il più vicino possibile all’utente finale, riducendo il lavoro per le società di telecomunicazioni.

E questo si aggiunge al massiccio investimento del settore Tech in contenuti e applicazioni di successo, che è il suo core business. Le grandi società di telecomunicazioni, d’altra parte, sembrano riluttanti a riconoscere che si tratta di una relazione reciprocamente dipendente, in cui beneficiano anche del flusso costante di servizi e contenuti innovativi provenienti dal settore Tech.

5) La Corea del Sud dimostra che le tariffe di rete non funzionano

Infine, gli ad delle principali aziende di telecomunicazioni stanno promuovendo l’errore secondo cui le tariffe di rete “sbloccherebbero opportunità socio-economiche per cittadini e imprese”. Tuttavia, omettono di menzionare le prove dell’unico paese che ci ha provato prima. La Corea del Sud ha introdotto un modello simile nel 2016 e gli esperti concordano sul fatto che l’esperimento sia fallito.

Come sottolinea lo studio WIK, i prezzi al consumo sono aumentati drasticamente dopo che la Corea del Sud ha introdotto il modello SPNP (sending-party-network-pays). Anche l’offerta di contenuti è diventata meno diversificata e Internet è semplicemente diventato più lento, mentre gli investimenti nell’infrastruttura di rete sono effettivamente diminuiti. Questa politica ha portato diversi fornitori di contenuti e app, piccoli e grandi, a decidere di uscire dal mercato coreano e trasferire i propri data center all’estero.

Analysys Mason prevede che le tariffe di rete dell’UE porterebbero agli utenti “meno scelte e una minore qualità dell’experience, e anche un minor numero di servizi per le imprese potrebbe rallentare la digitalizzazione”. In effetti, una tariffa per l’utilizzo della rete finirebbe per colpire gli europei direttamente nelle loro tasche, sotto forma di servizi cloud e streaming più costosi.

Nessuna prova per giustificare i costi di utilizzo della rete

Mentre la consultazione esplorativa della Commissione volge al termine, i fatti parlano davvero da soli. Gli operatori di telecomunicazioni sono stati molto espliciti negli ultimi mesi, ma non sono riusciti a comprovare le loro affermazioni. Le prove presentate finora evidenziano solo le conseguenze negative dell’imposizione di una tassa sul traffico Internet.

Leggi anche: Costi delle reti Tlc, Paesi europei spaccati: tassare o non tassare le Big Tech?

Costi delle reti Tlc, Big Tech contro l’ipotesi ‘telco tax’ della Ue. ‘Noi paghiamo già miliardi e sosteniamo il 99% del traffico’