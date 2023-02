La Commissione europea ha avviato delle consultazioni sul futuro del settore delle telecomunicazioni in Europa, dando il via a un processo che potrebbe portare a imporre ai big della rete come Google, Apple , Meta Platform e Netflix il pagamento di alcuni costi per la realizzazione delle nuove reti in fibra e 5G.

La mossa dell’esecutivo Ue fa seguito a oltre due decenni di pressioni da parte di Deutsche Telekom, Orange , Telefonica, Tim e altri operatori che vogliono che le principali aziende tech contribuiscano a implementare il 5G e la banda larga.

