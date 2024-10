In Gazzetta il DM che regola l’autorizzazione delle infrastrutture energetiche in Italia

La pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 305 in Gazzetta Ufficiale sancisce un importante passo avanti nella regolamentazione delle infrastrutture energetiche nazionali e transfrontaliere. Il provvedimento approva, infatti, un nuovo manuale per le autorizzazioni dei Progetti di Interesse Comune (PCI) e di Interesse Reciproco (PMI), parte fondamentale degli obiettivi europei di neutralità climatica.

Il quadro normativo UE sulle infrastrutture energetiche

Le infrastrutture energetiche nazionali e transfrontaliere sono essenziali per la transizione energetica. La Comunità Europea ha più volte legiferato in materia, sottolineando come reti elettriche intelligenti, gasdotti, reti offshore, interconnessioni dell’idrogeno ed elettrodotti, siano indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal Green Deal.

Allo scopo di incentivare e accelerare la realizzazione di queste grandi opere, il Regolamento europeo TEN-E del 2022, che ha sostituito il precedente del 2013, definisce criteri e procedure per la selezione dei progetti di interesse comune (Projects of Common Interest – PCI) o reciproco (Projects of mutual interest – PMI).

Il nuovo manuale delle procedure

È questo il quadro normativo in cui rientra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale n.305 del 3 settembre 2024 (vedi allegato), che approva il nuovo manuale delle procedure sul rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti PCI/PMI. Il documento rappresenta un tassello fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture transeuropee energetiche dell’Unione. […]

Leggi il resto della notizia sulla testata Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz