UE, dal programma LIFE €380 milioni anche per riqualificazione edilizia e CER

La Commissione Europea ha destinato 380 milioni di euro a nuovi progetti rientranti nel programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima. Dei 133 selezionati, una parte punterà a incentivare la riqualificazione edilizia degli edifici, un’altra la creazione di comunità energetiche rinnovabili.

Finanziati 133 nuovi progetti

Spingere l’acceleratore su riqualificazione energetica degli edifici, comunità energetiche rinnovabili (CER) e modelli di business basati sull’energia sostenibile. È del 21 ottobre la decisione della Commissione Europea che va in questa direzione, destinando oltre 380 milioni di euro a 133 nuovi progetti in tutta Europa nell’ambito del programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima. L’Istituzione europea ha stanziato oltre la metà dell’importo necessario alla realizzazione dei progetti (574 milioni di euro), che verrà poi integrato da governi nazionali, regionali e locali, partenariati pubblico-privato, imprese e organizzazioni della società civile.

Il programma LIFE

Lo scopo del programma LIFE, ormai operante da 32 anni, è quello di cofinanziare progetti di azione per l’ambiente e il clima in tutta l’UE e nei paesi associati. I 133 progetti vincitori rappresentano il risultato della selezione meticolosa avvenuta tra oltre 650 domande pervenute alla CINEA, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente per LIFE 2023, che pone al centro delle politiche ambientali europee l’energia in tutte le sue forme. […]

