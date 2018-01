Facebook e Xiaomi insieme per portare Oculus in Cina

Oculus ha annunciato una collaborazione con Xiaomi volta a portare il suo nuovo visore per realtà virtuale in Cina.

Xiaomi si incaricherà della produzione di Oculus Go, nuovo dispositivo VR che Facebook ha annunciato lo scorso ottobre.

Parte dell’accordo verte sul lancio del Mi VR Standalone, una versione del visore che sarà disponibile esclusivamente in Cina. I due visori saranno basati sulla stessa tecnologia e al momento non è stato specificato in cosa differiranno.

I due visori, come confermato dalle aziende, condivideranno tecnologia e funzioni di base, nonché il design. I contenuti più popolari dello store di Rift e Go, inoltre, sono già in fase di adattamento per il mercato cinese.