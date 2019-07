“Il lancio di Libra, la criptovaluta di Facebook, potrebbe creare nuovi rischi e per questo c’e’ la massima attenzione dei regolatori, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza“. Lo ha dichiarato oggi Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, a margine dell’Assemblea per il centenario di ABI a Milano.

La dichiarazione del Governatore arriva ad un giorno esatto dalle perplessità mostrate dal Governatore della Fed Jerome Powell, seguito dal tweet di qualche ora fa dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cui aveva invitato il social network a recarsi dalle autorità federali competenti nel caso volessero diventare una banca.

….Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National…