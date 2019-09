Dopo numerosi fallimenti e veri e propri scandali, Facebook sta cercando di rassicurare i consumatori che puoi fidarti di loro riguardo i tuoi dati.

Ieri la multinazionale guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato la seconda generazione dello smart display Portal, una versione Mini e Portal TV, una fotocamera con otto microfoni che può essere collegata alla TV tramite HDMI. Questi tre nuovi dispositivi e il più costoso Portal+ saranno disponibili anche in Italia a partire dal 15 ottobre.

Portal Mini condivide le stesse caratteristiche, ad eccezione della diagonale dello schermo (8 pollici). Portal+ ha invece uno schermo da 15,6 pollici che può essere ruotato, una Smart Camera da 12,5 megapixel, due tweeter e due woofer. Tutti i modelli supportano Alexa, Facebook Messenger e WhatsApp. È possibile vedere video e foto, navigare con il browser integrato, utilizzare gli effetti AR, accedere ad Amazon Prime Video e ascoltare musica in streaming con Spotify, Pandora e iHeartRadio.

I nuovi dispositivi Portal

Ognuno dei dispositivi è dotato di una fotocamera smart basata sull’intelligenza artificiale, equipaggiata con dei microfoni. Puoi dire “Ehi, Portal” per riattivarlo ed effettuare una videochiamata o qualsiasi altro numero di funzioni e puoi dire “Alexa” per accedere a tutte le funzionalità dell’assistente digitale di Amazon.

Conversazioni e privacy, quanta sicurezza?

I dispositivi Portal di Facebook utilizzano lo stesso tipo di microfoni degli altri display intelligenti, il che significa che ascoltano sempre le parole di riattivazione (in questo caso, “Ehi, Portal”). Quando pronunci le parole di riattivazione, il dispositivo si attiva e inizia a registrare l’audio di qualsiasi cosa tu dica dopo. Da lì, il dispositivo invia lo snippet audio al cloud di Facebook per capire come rispondere.

È lo stesso modo in cui funzionano altri Assistenti intelligenti ad attivazione vocale, inclusi i dispositivi Alexa di Amazon, i diffusori intelligenti di Google Home e i display intelligenti di Google Nest e assistenti come Siri di Apple e anche Cortana di Microsoft.

Cosa fanno queste aziende con questi frammenti audio, alcuni dei quali possono contenere conversazioni in background non destinate alla condivisione? Qualcuno li sta ascoltando?

A quanto pare la risposta è sì. Sia Amazon che Google hanno ammesso all’inizio di quest’anno di aver assunto appaltatori per ascoltare registrazioni del genere al fine di aiutare a perfezionare le capacità di risposta degli assistenti. Apple e Microsoft hanno presto seguito l’esempio.

Da lì, Apple ha annunciato che avrebbe consentito la revisione umana delle registrazioni vocali di Siri dopo che gli utenti avessero aderito. Nel frattempo, Amazon ora consente agli utenti Alexa di annullare la revisione umana nell’app Alexa. Google ha messo in pausa la pratica dopo che i regolatori tedeschi l’hanno messa al bando. Microsoft afferma che ha smesso di ascoltare le registrazioni Xbox, anche se sembra che le traduzioni di Skype siano ancora sul tavolo.

E Facebook? La compagnia ha ammesso di aver pagato anche gli appaltatori per trascrivere le chiamate di Messenger allo scopo di migliorare il servizio. Dopo una breve pausa, questa pratica è tornata in funzione all’avvio di questi nuovi dispositivi Portal, anche se ora gli utenti possono dare o no il loro consenso.

Questa è una buona opzione, ma molti potrebbero preferire che la revisione umana sia disattivata per impostazione predefinita e disponibile solo per coloro che optano per l’adesione. Finora, Apple è l’unica azienda che afferma di adottare tale approccio.

I problemi di privacy

Portare a casa un dispositivo con marchio Facebook con dei microfoni sempre in ascolto e una fotocamera AI non dovrebbe essere una buona idea.

Dopotutto, si tratta di Facebook, una società che ha ricevuto una multa da 5 miliardi di dollari dalla Federal Trade Commission per i suoi fallimenti sulla privacy su Cambridge Analytica.

Proprio ieri su Key4biz abbiamo dato la notizia che i ricercatori della Northeastern University e dell’Imperial College di Londra e quelli dell’Università di Princeton hanno scoperto che negli Usa e Uk le smart TV, speaker e telecamere inviano i dati degli utenti, come la posizione e l’indiritto Ip, a Netflix, Facebook, Google, Amazon, Spotify e Microsoft.