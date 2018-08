Head of service providers-Italy market unit

Italtel

È oggi a capo della Market unit service providers-Italy di Italtel, con la responsabilità di sviluppare il business, i clienti e le vendite nel segmento dei service providers del mercato italiano.

Nel 2005 è entrato in Italtel come project manager e fece parte del gruppo che creò e lanciò la startup della controllata spagnola di Italtel.

Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli in azienda.

Gli sono state assegnate responsabilità crescenti all’interno del Gruppo, tra cui Global program manager for Latin America, Head of marketing & business development, Global account manager for Telecom Italia, Sales operations for italian telco providers, fino a diventare responsabile della market unit.

Nel 1995 si è laureato all’Università degli Studi di Genova in Ingegneria elettronica.