Exprivia neutralizza attacco hacker con il supporto di Engineering

In merito alla notizia circolata dell’attacco informatico ai servizi offerti ai propri clienti, Exprivia, per consueta trasparenza verso i propri stakeholder, intende chiarire che non ci sono evidenze di danni correlati all’attacco in oggetto per i propri clienti, né tantomeno di esfiltrazione dei loro dati.

L’attacco è stato neutralizzato tempestivamente, in collaborazione e con il supporto di Engineering. Exprivia si è avvalsa del proprio team specializzato nel contrasto alla criminalità informatica e ha effettuato tutte le opportune attività, verifiche, riconfigurazioni, incluso il back up forense. In Exprivia è attivo un osservatorio sulla sicurezza per la condivisione periodica dei propri report con Partner, Clienti e fornitori come il recente ‘Threat Intelligence Report’.