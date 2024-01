Engineering sceglie microsoft Azure per la nuova Neta Open Suite

Engineering annuncia la partnership con Microsoft Azure per la nuova Neta Open Suite, la piattaforma componibile, agile, innovativa, che abilita la gestione di ecosistemi digitali per sostenere e anticipare le evoluzioni del settore energetico.

Neta Open Suite è caratterizzata da una serie di servizi erogabili in modalità as-a-Service, finalizzati a migliorare l’efficienza degli operatori e a supportarli nel raggiungimento degli obiettivi di business anche grazie all’adozione di Cloud ed Artificial Intelligence (Machine Learning).

La scelta di Azure, che avviene nell’ambito di un accordo strategico con Microsoft, permette a Engineering di offrire una soluzione scalabile, sostenuta da un’infrastruttura robusta e affidabile, e in grado di garantire flessibilità e innovazione. Neta Open Suite, attraverso la sua piattaforma integrabile con API, tenendo conto degli aspetti di competitività richiesti dal mercato, potrà quindi abilitare l’integrazione di altre piattaforme in modo semplice, come anche lo sviluppo di nuove applicazioni, servizi e processi basati su APIs e allineato alle specifiche esigenze dei clienti.

Il primo modulo SaaS di Neta Open Suite disponibile nel marketplace sarà quello dedicato alle EC – Energy Community, attraverso il quale si abilita la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Autoconsumo collettivo (AC)​. La roadmap di evoluzione prevista renderà disponibili nuovi moduli applicativi, tra cui il Metering Data Management in ambito idrico (Smart MDM), il Metering Data Management per il settore vendita Energia e gas e le progressive evoluzioni funzionali dei principali moduli relativi al processo meter-2-cash, come Billing e Credit Management. Il portfolio della Neta Open Suite si arricchirà, inoltre, con ulteriori moduli come, ad esempio, Consumption Forecast, Credit risk and e Invoice Check.

I servizi di Neta saranno ospitati nelle Region europee di Microsoft Azure più legate all’Italia (Italy North, Germany West Central, West Europe), e beneficeranno dei vantaggi della dislocazione locale dei dati: innovazione, sicurezza e sovranità dei dati.

Grazie a questo accordo, Microsoft Azure amplia ulteriormente la sua offerta di servizi cloud, arricchendo il proprio ecosistema di partner con l’esperienza e l’innovazione di Engineering nel settore di mercato Energy & Utilities.

“Da molti anni Engineering è impegnata nell’accelerare la trasformazione digitale del mondo Energy & Utilities attraverso soluzioni che garantiscono innovazione, sicurezza, alte prestazioni e sostenibilità. La partnership con Microsoft e la scelta strategica di integrare Microsoft Azure nella nostra Neta Open Suite ci permette di offrire a tutti i player del settore una piattaforma scalabile, affidabile, agile e in grado di offrire servizi fortemente personalizzati.

Con questa iniziativa Engineering e Microsoft confermano il loro impegno nel lavorare insieme in progetti che valorizzano le rispettive competenze, così da abilitare nuovi scenari per l’evoluzione digitale delle imprese.” commenta Guido Porro, Executive Vice President Enterprise di Engineering

“Questa iniziativa rafforza ulteriormente la collaborazione consolidata con Engineering, nostro partner per progetti di co-innovazione volti ad accompagnare le imprese nella transizione digitale. Grazie a questo accordo, Microsoft amplia ulteriormente la sua offerta di servizi cloud basati sulla piattaforma Microsoft Azure, arricchendo il proprio ecosistema con l’esperienza e l’innovazione di Engineering nel settore Energy & Utilities. Insieme lavoreremo con l’obiettivo di sostenere l’evoluzione del settore energetico grazie alla potenza del cloud e dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Sara Anselmi, Global Partner Solutions Lead di Microsoft Italia.