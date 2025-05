Engineering e Atlantic Technologies, società del Gruppo e leader internazionale nell’implementazione di soluzioni enterprise, sono Platinum Sponsor dell’Agentforce World Tour Milano, che si terrà oggi al MiCo, Centro Congressi di Milano.

L’Agentforce World Tour Milano rappresenta l’evento di riferimento per la community Salesforce, un’occasione in cui manager e innovatori si incontrano per esplorare come l’Intelligenza Artificiale e la gestione avanzata dei dati stiano rivoluzionando ogni aspetto del business. Con oltre 30 sessioni guidate da esperti, demo interattive ed esperienze hands-on, l’evento offre un’immersione completa nelle ultime innovazioni digitali.

Engineering e Atlantic Technologies porteranno la propria esperienza e visione nella Breakout Session “Dagli insight all’azione: automazione e personalizzazione con Agentforce – L’esperienza di Enilive, Boscolo Tours, ENGIE Italia e Banca AideXa”. Moderati da Federica Portanuova, Account Client/Partner Mercato, Luca Loli, Head of Digital Business Partner – Marketing & Mobility Services di Enilive, Elisa Boscolo, CEO di Boscolo Tours, Walter Rizzi, Deputy General Manager di Banca AideXa, Luca Iacovino, Head of Digital Solutions & Agile Practice di ENGIE Italia racconteranno come hanno trasformato i loro modelli operativi abilitando l’AI e il potere dei dati per offrire esperienze intelligenti e personalizzate in ogni fase del percorso digitale. Non mancherà uno sguardo ai prossimi 12/24 mesi per individuare aree e scenari su cui puntare per evolvere l’uso dell’AI.

Nella Theatre session “Modula: sales e service Agentforce-ready per un boost nel manifatturiero” Massimiliano Gigli, CEO & Market Operations Director di Modula, moderato da Angela Colucci, VP Strategy and Business Development di Atlantic Technologies, presenterà il progetto multicloud innovativo sviluppato con Atlantic / Engineering che mette al centro la customer experience e l’efficienza dei processi di sales, service e marketing abilitati all’utilizzo dell’AI.

Inoltre, all’interno della Lounge firmata Engineering & Atlantic Technologies, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva in realtà virtuale (VR) e esplorare una demo di Agentforce per toccare con mano le potenzialità della tecnologia AI. Gli esperti di Atlantic ed Engineering saranno a disposizione anche presso lo stand nell’area Platinum per rispondere a tutte le domande sulle soluzioni Salesforce e su come valorizzare i dati, abilitare l’AI per ottimizzare ogni fase del processo e accelerare il ritorno sugli investimenti.

