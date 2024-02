Engineering avvia un importante progetto di formazione digitale destinato all’Area Interna Sicani, coerente con le più recenti linee guida del Quadro Europeo per la Competenza Digitale (DigComp), che stabilisce il know-how necessario ai cittadini per godere di una buona qualità della vita, partecipare alla società democratica ed essere competitivi nel mondo del lavoro.

Solo per i residenti della provincia di Agrigento

Da oggi 8 febbraio 2024, i quasi 50.000 abitanti dei 12 comuni della provincia di Agrigento (Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula) potranno accedere alla piattaforma e-learning con i contenuti creati e messi a disposizione da Engineering per intraprendere un percorso incentrato sull’acquisizione di competenze digitali.

“Engineering è da sempre impegnata nella diffusione della cultura digitale nel Paese attraverso iniziative che facciano conoscere a tutti le grandi opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Siamo davvero orgogliosi della collaborazione avviata con i sindaci dell’Area Interna Sicani, che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto democratico, cogliendone il valore che può portare ai propri cittadini e quindi alle proprie comunità, imprese ed economia, contribuendo ad aumentare il sapere tecnologico della Regione” ha sottolineato Mauro Frassetto, Digital Experience Executive Director di Engineering.

“La formazione è di fatto uno strumento fondamentale per affrontare il futuro. Con questo progetto realizzato insieme con Engineering, intendiamo dare alla nostra comunità uno strumento facile e accessibile a tutti per comprendere pienamente le grandi potenzialità della tecnologia. Sappiamo infatti quanto poter contare su conoscenze in ambito digitale oggi non sia più trascurabile. Alle persone, nel loro privato, danno la possibilità di informarsi sulla base di notizie corrette e veritiere, e quindi fare scelte consapevoli. Ai professionisti di adattarsi ai cambiamenti, di aumentare le possibilità di trovare nuove opportunità professionali e migliorare le opportunità di carriera.” ha dichiarato Matteo Ruvolo, Sindaco di Ribera, comune referente del progetto.

I dati Eurostat: i cittadini siciliani al penultimo posto tra le regioni italiane per competenze digitali

L’importanza di questa iniziativa è sottolineata anche da recenti dati Eurostat, secondo cui i cittadini siciliani hanno poca dimestichezza con le numerose potenzialità e possibilità offerte dal web, piazzandosi al penultimo posto, con il 34%, nella classifica sulla competenza digitale tra le Regioni italiane. Poco più di tre persone su dieci hanno competenze digitali di base.

In questo contesto si inserisce il progetto di Engineering, che rafforza così il suo legame con la Sicilia, dove affianca decine di Comuni nei loro percorsi di digitalizzazione grazie a oltre 400 professionisti che operano sul territorio.

Sulla scorta dell’esperienza ventennale maturata nella formazione destinata ai propri dipendenti con la sua IT & Management Academy, Engineering porta agli abitanti dell’Area Interna Sicani un corso a cui tutti possono scegliere di partecipare: giovani e studenti impareranno a navigare verso un futuro in cui le conoscenze “digital” saranno un “must have”. I professionisti, ma anche chi è in cerca di occupazione, potranno aggiornare il proprio know-how. Imprenditori e addetti alla pubblica amministrazione aumentare la produttività. Senza dimenticare chi ha concluso la propria carriera che potrà continuare a imparare.

Come iscriversi al corso

Il corso, strutturato su 5 moduli multimediali, risponde alle esigenze di utenti con conoscenze base o intermedie. Saranno approfonditi temi semplici come, ad esempio, l’impiego dei motori di ricerca e dei social media, ma anche tutto quello che riguarda i diritti di cittadinanza digitale, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la scrittura di testi, le pratiche legali ed etiche legate alla gestione dei contenuti online, il diritto d’autore e come proteggere i contenuti digitali, la sicurezza dei dati, fino ad arrivare a tematiche più sociali il cyberbullismo. Per accedere ai successivi moduli sarà necessario raggiungere traguardi intermedi e superare un quiz di valutazione finale che rilascerà un attestato di partecipazione.

Iscriversi è semplice. Basta collegarsi al sito DigiComp AI Terre Sicani, essere residenti in uno dei 12 comuni dell’Area Interna Sicani, fornire i dati richiesti per creare il proprio account e avere a disposizione una connessione internet e un dispositivo multimediale (pc o tablet).