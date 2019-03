Intelligenza urbana e innovazione sociale, connettività e governance dei processi, le nostre città stanno cambiando rapidamente e negli ultimi mesi è tornata forte l’attenzione sui modelli smart city, sulla capacità del singolo, come della comunità, di interagire con le nuove reti, con le tecnologie dell’Internet delle cose, con l’automazione che pian piano si integra nelle nostre automobili come in casa.

Temi che sono al centro dell’edizione 2019 della Milano Digital Week (MDW), in cui la città è al centro di una trasformazione digitale avanzata, si legge nel sito della manifestazione, ed è immaginata come un’estesa piattaforma a supporto dell’innovazione a 360°, ma anche come “elemento ordinatore”: “Un elemento di sviluppo del singolo come della collettività. Abbiamo definito il tema come intelligenza urbana perché la città si nutre, appunto, di tutte le forze, di tutte le diversità, delle interazioni tra gli individui e la comunità”.

Un’intelligenza urbana interpretata come impresa collettiva, “che consente di progettare e di rendere materia o servizi il progetto”; intelligenza che presiede al tempo libero, che si frammenta in tanti rivoli, e che a sua volta è agita e trasformata dalla digital transformation in corso: “La trasformazione digitale trasforma anche l’intelligenza, e l’intelligenza rende diversa ogni giorno questa trasformazione”.

Alla Digital Week milanese parteciperà Exprivia Italtel in tre appuntamenti dedicati rispettivamente alla cybersecurity cittadina, alla digital life e all’arrivo del 5G.

Il primo evento è fissato per il 14 marzo (dalle ore 11:00 alle 12:30), dal titolo “La sicurezza urbana e cyber: come proteggere i cittadini di Milano“, con la partecipazione di Luca Ferraris, Head of Innovation, Marketing & Technology nel gruppo Exprivia Italtel.

Un incontro per confrontarsi sulla sicurezza dei cittadini in ambito urbano, tema visto come vera e propria criticità sociale e culturale dalle persone e le organizzazioni, e l’esplosione dei dati su scala mondiale rende gli asset informatici un bene quanto mai prezioso e perennemente sotto attacco.

Sempre il 14 marzo il Gruppo prenderà parte all’incontro dal titolo “Il Digitale sul Ring – studenti, famiglie, istituzioni, imprese si confrontano sulla vita digitale” (dalle ore 15:00 alle ore 17:30), con l’intervento di Gerardo Del Vecchio, Head of Partnerships Ecosystem Management sul tema Industry, Chatbot e le nuove generazioni.

Il terzo appuntamento è “ROAD to 5G” un evento organizzato da Wind Tre e si svolge il 15 marzo dalle 10.00 alle 20.00. L’intervento prevede la co-presenza di Italtel, Centro Ricerche RAI e Wind Tre e si focalizzerà su possibili innovazioni, opportunità e vantaggi dell’adozione del 5G nel contesto “Smart Cities”. Lo speech sarà a cura di Antonino Albanese – Senior System Engineer – e sarà legato alle attività relative ai progetti H2020 5G ESSENCE e 5GCity.

I temi centrali saranno futuro, innovazione, 5G e trasformazione digitale e l’obiettivo è dar vita ad un confronto aperto con addetti ai lavori, studenti, giovani, startup, giornalisti, visitatori e soprattutto, curiosi di innovazione. Un’occasione, secondo gli esperti Exprivia Italtel, “per pensare a un nuovo modo di vedere il futuro e a come il digitale possa modificare le nostre percezioni”.