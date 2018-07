European Championships, la prima edizione in diretta sulla Rai dal 2 al 12 agosto

Annunciata la prima edizione degli European Championships, manifestazione sportiva che riunisce in un’unica competizione, come fosse una vera e propria mini olimpiade, i campionati continentali di ben 12 discipline sportive.

Tutte le gare in programma si svolgeranno negli stessi giorni e nelle due città di Glasgow (Scozia) e Berlino (Germania), che ospiteranno l’edizione inaugurale dell’evento. Gli European Championships si terranno ogni 4 anni.

Le 12 discipline in programma, sono: atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, tuffi, nuoto sincronizzato, ciclismo su strada, ciclismo su pista, bmx, mountain bike, golf, canottaggio e triathlon.

Le gare dell’atletica leggera si disputeranno a Berlino e saranno suddivise in 47 specialità, 24 maschili e 23 femminili.

L’evento clou saranno le due maratone (maschile e femminile) che vedranno gli atleti tagliare il traguardo alla Porta di Brandeburgo nella giornata finale della manifestazione.

A Glasgow si svolgeranno tutte le altre gare, con grande attesa per gli europei di Nuoto in vasca lunga, che andranno in scena al Royal Commowealth Pool, mentre il nuoto in acque libere si terrà nella splendida cornice del Loch Lomond.

L’appuntamento per tutti gli appassionati di sport è dal 2 al 12 agosto su Rai 2 (canale 102 HD di tivùsat) e Rai Sport (canel 21 di tivùsat). Non perdetevi tutto lo sport in tv: seguite gli aggiornamenti di Tivù La Guida per scoprire i prossimi eventi in programma.