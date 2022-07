Il Gruppo ENAV continua nell’implementazione dei servizi forniti per lo sviluppo del settore droni. Oltre alle attività di D-Flight, la società impegnata nella realizzazione dello U-Space in Italia, lo spazio aereo dedicato ai droni, oggi anche un’altra società del Gruppo, Techno Sky, diventa fornitore di servizi con i propri droni per specifiche attività di monitoraggio e controllo di infrastrutture dedicate alla navigazione aerea presenti in alcuni aeroporti.

Techno Sky, responsabile della gestione e della manutenzione hardware/software dell’intera gamma di impianti e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi di assistenza al volo, ha da tempo investito nel settore unamnned per garantire, all’interno dell’offerta del Gruppo, una serie di servizi a valore aggiunto da dedicare all’articolato mondo aeroportuale.

Già riconosciuta come operatore UAS, la società ha ottenuto lo scorso 8 luglio la prima autorizzazione operativa in Italia di tipo “GENERIC”, abilitazione raggiunta dopo un proficuo percorso intrapreso con il Regolatore ENAC, grazie alla quale potrà eseguire con i propri droni ispezioni periodiche delle infrastrutture a terra utilizzate per le procedure di avvicinamento verso gli aeroporti e gli atterraggi di precisione, gli ILS (Instrument Landing System).

In questa maniera Techno Sky avrà la possibilità di eseguire i ground check anchein condizioni di volo cosiddetto BVLOS – oltre la linea visiva – garantendo il servizio in orario sia diurno che notturno presso tutti gli aeroporti civili italiani dotati di questi impianti, elemento chiave per non incidere sui flussi di traffico, mantenendo sempre i massimi standard di sicurezza.

Il servizio è diventato operativo presso l’aeroporto di Torino Caselle e rappresenta la fase iniziale di un percorso che vedrà ENAV, attraverso la controllata Techno Sky, pronta a fornire il servizio su altri sei aeroporti italiani del Nord Italia.

La condivisa pianificazione di queste attività con gli stakeholder di settore interessati, rappresenta la milestone necessaria a cogliere le specifiche esigenze delle strutture aeroportuali e garantire servizi sempre più efficienti e sostenibili.