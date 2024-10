Emilie Anthonis è nuovo President and Managing Director di MPA EMEA

Emilie Anthonis

Dal 1° gennaio 2025 Emilie Anthonis assumerà l’incarico di President and Managing Director della Motion Picture Association (MPA) per la regione Europe, Middle East and Africa (EMEA). Prenderà il posto di Stan McCoy e in questo nuovo ruolo riporterà direttamente a Gail MacKinnon, Senior Executive Vice President, Global Policy & Government Affairs di MPA.

“Da lungo tempo in MPA e nel settore dell’audiovisivo europeo, grazie all’esperienza maturata, Anthonis si è guadagnata un posto di rilievo all’interno dell’industria creativa europea”, ha dichiarato Charles Rivkin, Presidente e CEO della MPA.

“Emilie è pronta a prendere la guida delle nostre attività nella regione e a dare voce all’interno settore. Ho piena fiducia nelle sue capacità e nel lavorò che dovrà svolgere nel raggiungimento di tutti gli obiettivi della MPA in Europa e negli altri Paesi dell’area”, ha precisato Rivkin.

“Non vedo l’ora di mettermi al lavoro al fianco dei membri dell’MPA con questo nuovo incarico, portando avanti quanto fatto da Stan in questi anni. L’Europa è un mercato chiave per i nostri associati”, ha affermato Emilie Anthonis.

“Dopo un decennio entusiasmante, sono orgoglioso di passare il testimone alla guida di quella che è senza dubbio l’associazione di categoria più qualificata della regione nelle politiche pubbliche, nella lotta alla pirateria e in tutti gli altri settori di competenza”, ha detto McCoy.

Prima di entrare a far parte dell’MPA nel 2017, Anthonis è stata a capo degli affari legali e pubblici presso l’Associazione della televisione commerciale in Europa (ACT).

In precedenza, è stata consulente interno presso Viacom. Ha iniziato la sua carriera come avvocato specializzato in proprietà intellettuale in uno studio legale di Bruxelles.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz