La Motion Picture Association (MPA) ha annunciato oggi che Larissa Knapp, il quarto più alto funzionario del Federal Bureau of Investigation (FBI), guiderà la missione di tutela dei contenuti, rafforzando la lotta contro la pirateria online in tutto il mondo.

“La straordinaria competenza di Larissa nel guidare squadre investigative a livello globale e nel portare a termine con successo casi penali innalzerà senza dubbio le attività di tutela dei contenuti dell’ACE a un nuovo livello di eccellenza“, ha dichiarato Charles Rivkin, presidente e amministratore delegato della Motion Picture Association. “Grazie alla sua capacità di operare in contesti organizzativi complessi e ad alto rischio, unita alla sua leadership visionaria, sono certo che la nostra attività di antipirateria crescerà in statura e impatto, salvaguardando i diritti e le produzioni di tutti coloro che concepiscono, sviluppano e realizzano capolavori creativi per piccoli e grandi schermi“.

“Sono onorata di far parte di un’organizzazione globale così iconica che dà priorità all’integrità dell’economia creativa, alimentata dai film rivoluzionari, dalle serie TV e dai contenuti in streaming dei membri dell’ACE. Queste opere rappresentano alcune delle forme di espressione artistica più influenti e accessibili, connettendo i creatori con il pubblico a un livello profondo,” ha dichiarato Knapp. “La mia carriera nelle forze dell’ordine mi ha dato l’opportunità di guidare iniziative strategiche per proteggere i diritti legali e affrontare il crimine su larga scala, e sono entusiasta di poter sfruttare questa esperienza nella lotta contro la violazione del copyright a favore dei nostri membri e dei creatori di contenuti in tutto il mondo”.

Con sede a Washington, Knapp risponderà a Karyn Temple, Senior Executive Vice President e Global General Counsel dell’MPA.

La Knapp entra a far parte dell’MPA dopo 27 anni di servizio presso l’FBI, dove ha rivestito come ultima posizione quella di guida del National Security Branch, gestendo un budget di 300 milioni di dollari e una filiale di oltre 2.000 persone. In precedenza, ha diretto le divisioni Sicurezza, Formazione e Risorse umane dell’FBI e Data Analytics, supportando oltre 36.000 dipendenti da tutto il mondo. La Knapp ha iniziato la sua carriera nell’FBI come agente specializzato in proprietà intellettuale e crimini informatici.

Nella sua nuova posizione come Vicepresidente Esecutivo e Chief Content Protection Officer, Knapp guiderà l’espansione continua delle operazioni di antipirateria dell’Associazione, in particolare dell’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) dell’MPA, la più importante organizzazione mondiale di antipirateria online.

Knapp dirigerà gli interventi di ACE per fronteggiare i servizi e gli operatori di pirateria più dannosi del mondo. La sua leadership si concentrerà sull’approfondimento e l’ampliamento delle partnership di ACE con le forze dell’ordine a livello globale, sull’espansione della base associativa e sulla crescita della presenza operativa di ACE nei mercati chiave per supportare la protezione di creatori e consumatori.

Larissa Knapp ha conseguito una laurea in economia presso lo Union College di New York e un dottorato in giurisprudenza presso la Hamline University in Minnesota.

