Proprietà intellettuale, l’8 maggio l’evento italiano di FAPAV e CIVITA a Roma

“Feel the Beat! Cuore, passione, coraggio: il Ritmo della Creatività” sarà l'evento italiano per celebrare l’edizione 2025 della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale. Tanti gli ospiti in agenda.

In occasione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Day, World IP Day) 2025 il 26 aprile, FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali con la collaborazione di CIVITA lancia l’evento italiano dal titolo “Feel the Beat! Cuore, passione, coraggio: il ritmo della creatività” presso la Sala Gianfranco Imperatori dell’Associazione CIVITA in Piazza Venezia a Roma.

Una giornata per celebrare il rapporto storico e sempre più stretto che esiste tra la musica e tutto il mondo dell’audiovisivo, a partire dal cinema e la televisione.

Bagnoli Rossi (FAPAV): “Un evento che combina due fra le Industrie delle emozioni più importanti, l’audiovisivo e la musica”

“Da anni siamo i promotori del World IP Day nel nostro Paese promosso da WIPO a livello globale – dichiara il Presidente FAPAV, Federico Bagnoli Rossi – ma quest’anno l’iniziativa assume un significato di particolare rilevanza dandoci la possibilità di combinare due fra le Industrie delle emozioni più importanti, rappresentate dal mondo dell’audiovisivo e quello della musica. Quale miglior messaggio antipirateria di quello trasmesso attraverso la viva testimonianza dei giovani che sono riusciti a realizzare il loro sogno combinando disciplina, talento e passione per il cinema e per la musica. È attraverso la loro voce che vogliamo diffondere tutta la bellezza che alimenta questo settore e che va difesa da tutti attraverso la Tutela del Diritto d’Autore e della Proprietà Intellettuale. Siamo grati per l’enorme adesione e supporto che FAPAV sta riscuotendo per questa iniziativa, consapevoli del grande privilegio che tutti noi abbiamo di poter assistere alla magia che nasce dagli ingranaggi perfetti tra cinema e musica“.

“Feel the Beat!”. Gli ospiti

Tanti gli ospiti che animeranno l’appuntamento romano promosso da FAPAV, tra cui Guido De Angelis degli Oliver Onions e Dario Vero, compositore e direttore d’orchestra. Dario Vero è conosciuto per aver diretto Hans Zimmer in Vaticano a dicembre 2024 e per aver diretto l’orchestra che ha suonato la colonna sonora di “Mission Impossible – Dead Reckoning”, settimo film della saga che vede sempre protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente dell’IMF Ethan Hunt.

Saranno inoltre presenti le sorelle Lorena e Virginia Brancucci, della Scuola Ermavilo (che ha curato, tra gli altri, le edizioni italiane delle canzoni presenti in “Mufasa”, “Wicked” e “Biancaneve”), figlie di Ernesto Brancucci, in arte ERMAVILO.

L’evento italiano del WorldIPDay sarà dedicato proprio alla memoria di questo artista che ha curato la direzione musicale delle edizioni italiane di tantissimi film della Walt Disney, tra cui “La Bella e la Bestia” e “Aladin”, e film d’animazione tra cui “Il Re Leone”, “Rapunzel”, “Frozen – il Regno di Ghiaccio” e “Oceania”.

Durante l’evento sono previste alcune esibizioni live.

Laura Panzeri e Claudia Paganelli, doppiatrici cantanti nella versione italiana di Elphaba e Glinda in “Wicked”, canteranno “Defying Gravity – La gravità dovrà inchinarsi a me”.

Seguirà l’esibizione di Sissi, che ha doppiato la parte cantata in italiano di Ellian in “Spellbound – L’incantesimo“, con “The Way It Was Before – Se potessi tornare indietro”, e di Eleonora Segaluscio, voce cantata di Biancaneve, con “Waiting on a Wish – Aspetto un desiderio”.

Nei prossimi giorni sarà comunicata l’agenda completa dei partecipanti all’evento “Feel the Beat! Cuore, passione, coraggio: il ritmo della creatività” dell’8 maggio a Roma.

