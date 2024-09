Amazon Prime Video & MGM Studios entrano in MPA

Amazon Prime Video e Amazon Mgm Studios hanno fatto il loro ingresso nella Motion Picture Association (MPA), un’associazione mondiale finalizzata a promuovere gli interessi degli studi cinematografici, di cui fanno già parte alcuni dei più grandi studi cinematografici americani come Walt Disney, Sony, Paramount Pictures, Netflix, Universal Studios e Warner Bros.

“MPA è la voce globale di un settore in crescita e in evoluzione. Accogliamo Prime Video e Amazon MGM Studios tra le nostre fila per ampliare gli sforzi collettivi di sviluppo delle politiche a tutela dei contenuti audiovisivi e del diritto d’autore per conto delle nostre aziende più innovative e creative“, ha affermato Charles Rivkin, Presidente e CEO della MPA.

“Gli studios della MPA alimentano le economie locali, stimolano la creazione di posti di lavoro, arricchiscono le culture e rafforzano le comunità ovunque lavorino. Con Amazon Prime Video e MGM Studios – ha aggiuto Rivkin – l’MPA avrà una voce ancora più forte nella grande narrazione globale“.

“La missione di Amazon è quella di intrattenere i clienti di tutto il mondo con film e programmi televisivi avvincenti. Per farlo, dobbiamo supportare gli storyteller, contribuendo anche a sostenere un’industria dell’intrattenimento solida che funzioni sia per gli studi che per i nostri partner creativi“, ha affermato Mike Hopkins, responsabile di Prime Video e Amazon MGM Studios.

“Siamo orgogliosi di unirci all’MPA e ai suoi associati nello sforzo collettivo di proteggere creatori, contenuti e consumatori in tutto il mondo“, ha aggiunto Hopkins.

Amazon Prime Video & MGM Studios collaborano con l’Associazione dal 2017 in qualità di membri del cosiglio direttivo dell’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) della MPA, la principale coalizione antipirateria al mondo.

Inoltre, la MGM è stata membro dell’associazione dal 1928 al 2005.

La MPA lavora per far progredire l’industria, tutelare il lavoro degli associati, difendere le libertà creative e artistiche dei narratori e supportare modelli di distribuzione innovativi che ampliano le scelte di visualizzazione per il pubblico.

