MPA, Marissa Bostick è il nuovo Senior Vice President and Head of Global Litigation

La Motion Picture Association (MPA) ha annunciato oggi che Marissa Bostick è il nuovo Senior Vice President and Head of Global Litigation. In precedenza Bostick ha ricoperto la carica di former Assistant Attorney, Criminal Division of the U.S. Attorney’s Office, per il distretto meridionale di New York.

Ha insegnato diritto penale come visiting law school professor, negli Stati Uniti e all’estero.

Nel suo nuovo ruolo, supervisionerà tutte le questioni legali relative all’antipirateria globale per conto di MPA, dell’Alleanza per la Creatività e l’Intrattenimento (ACE) e degli associati, lavorando allo sviluppo di strategie per l’applicazione delle norme.

Supervisionerà inoltre tutte le controversie legali intentate a livello internazionale da ACE e dagli associati a MPA.

Bostick porta in MPA e ACE un bagaglio di oltre 40 anni di esperienza presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Nelle sue funzioni riporterà direttamente a Karyn Temple, Senior Executive Vice President and Global General Counsel di MPA.

“Combattere la pirateria e tutelare lo stato di diritto è un’impresa globale e Marissa possiede l’esperienza, le competenze, la conoscenza e la visione per rafforzare ed espandere le nostre operazioni in tutto il mondo”, ha affermato Temple, aggiungendo che: “Con Marissa, i nostri team offriranno alle produzioni, ai cast e alle troupe un’altra voce a difesa dei contenuti, del diritto d’autore e della creatività ovunque siamo presenti”.

In passato, Bostick è stata vicedirettore dell’Unità per i reati di contraffazione di Amazon, guidando un team globale di 30 persone, tra cui avvocati, investigatori e data specialist. All’inizio della sua carriera ha trascorso otto anni presso la divisione penale dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York, dove ha indagato e perseguito casi riguardanti frodi finanziarie complesse, tra cui un caso di frode da 554 milioni di dollari.

Bostick ha precedentemente lavorato come Fulbright Scholar di diritto penale internazionale, trascorrendo due anni nell’Europa orientale.

