A partire dallo scorso 19 gennaio, in Emilia-Romagna è possibile effettuare l’autotesting con un tampone rapido antigenico per determinare la positività o la negatività al virus SARS-CoV-2 e avviare formalmente l’inizio o la fine del periodo di isolamento.

Tramite la nuova funzionalità realizzata da Lepida nel Fascicolo Sanitario Elettronico, in pochi passaggi è possibile inserire i dati relativi al tampone (esito del test, data e ora di esecuzione, test utilizzato, lotto e data di scadenza) e caricare la foto in cui sia evidente il nome commerciale del test utilizzato, il codice a barre riportato sulla confezione e il risultato del test.

È sufficiente accedere al proprio FSE e selezionare la voce “Autotesting tampone” che si trova tra i servizi online. La lista dei tamponi validi ai fini dell’autocertificazione è disponibile sul sito di Regione Emilia-Romagna.

L’informazione relativa alla positività o alla negatività, certificata attraverso il caricamento del risultato sul Fascicolo Sanitario Elettronico, viene inviata automaticamente ai Dipartimenti di Sanità Pubblica, ai fini della rapida attivazione dell’isolamento fiduciario o della certificazione di fine isolamento.

La procedura può essere utilizzata dai cittadini assistiti in Emilia-Romagna, che hanno accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico e che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino anti-COVID, e solo se in assenza di sintomi.

Si tratta di una procedura nuova in campo nazionale, voluta dalla Regione Emilia-Romagna, che ha come obiettivo quello di semplificare le procedure di tracciamento e presa in carico dei cittadini positivi al virus da parte del Servizio Sanitario Regionale.