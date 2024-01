Emilia-Romagna, gli aggiornamenti del PNRR

Tutti i tavoli tecnici, i temi principali e i risultati di maggior rilievo per il 2023. Lepida inoltre ha ottenuto per i propri Datacenter la Certificazione ISO 14001, consentendo quindi di essere selezionata dagli Enti come CSP qualificato nell’ambito della Misura 1.2 di migrazione al cloud.

Il 2023 volge al termine positivamente: un anno caratterizzato da numerose sfide importanti e raggiungimenti di traguardi significativi. Nel corso dell’anno si sono svolti complessivamente 58 tavoli: 44 tavoli tecnici finalizzati a supportare gli Enti nelle varie attività legate alle misure di digitalizzazione del PNRR e ulteriori 14 tavoli con focus su vari temi tra cui la Misura 1.4.1 e il Fascicolo del Cittadino, Cybersecurity, Misura 1.3.1 e PDND, servizio PEC.

Le attività hanno previsto un costante coinvolgimento degli Enti. Tra i risultati di maggiore rilievo: la definizione delle modalità di contrattualizzazione della soluzione SAAS in ambito Misura 1.2 tra Enti e fornitori, la conduzione di attività propedeutiche al raggiungimento dei target previsti dalla Misura 1.4.1 con il Fascicolo del Cittadino e la messa in campo di azioni per rendere effettivo l’adeguamento degli Enti a OIDC relativamente alla Misura 1.4.4.

Lepida inoltre ha ottenuto per i propri Datacenter la Certificazione ISO 14001, consentendo quindi di essere selezionata dagli Enti come CSP qualificato nell’ambito della Misura 1.2 di migrazione al cloud.

Tra le ultime importanti novità si segnalano le seguenti pubblicazioni: l’avviso Avviso Misura 1.4.3 “Adozione app IO” riservato ai Comuni, per cui sono stati stanziati 30 M€ (di cui 18 M€ riservati alle regioni del Nord), la cui scadenza è prevista per il 01.03.2024, e il nuovo Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” riservato ai Comuni con una disponibilità di 50 M€, la cui scadenza è prevista il 29.03.2024.

Si ricorda che gli incontri riprenderanno il 12 gennaio 2024 e che di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.