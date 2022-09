Ottimi i dati di ascolto per la lunga maratona elettorale di Sky TG24, partita alle 22.30 di domenica sera. Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis nella serata del voto ha ottenuto in media dalle 23.00 alle 2.00, 315.000 di Amr (3,37% di share), con un picco pari a 587.000 di Amr e share del 4.6%. Ieri, invece, la testata ha totalizzato l’1,4 di share nella giornata, con picco di 366.000 Amr alle 12.30 e alle 16.20 in coincidenza delle conferenze stampa di Enrico Letta e Matteo Salvini con l’8,8% di share. Inoltre, il sito skytg24.it ha fatto il record di sempre con oltre 6 milioni di contatti unici.