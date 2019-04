In totale 1.265 medici connessi, corrispondenti al 42% del totale, per dare vita ad una rete regionale di assistenza medica sempre collegata alle strutture sanitarie ed ospedaliere del territorio. Dalla Cartella si genera il Fascicolo sanitario elettronico personale, consultabile online.

Da tre anni a questa parte, per la gestione dell’attività ambulatoriale dei medici di medicina generale (MMG), il software sviluppato da Lepida ScpA “Cartella Sole” risulta il più utilizzato in tutta l’Emilia Romagna, con 1.265 medici connessi, il 42% del totale.

Rispetto alla distribuzione iniziale, “che vedeva un primato consolidato di un competitor forte e quattro ulteriori cartelle maggiormente diffuse“, si legge in una nota diffusa dalla società in house della Regione, oggi la “Cartella SOLE” può registrare il sorpasso sugli altri programmi, confermando sul piano implementativo il buon successo raccolto in fase di adesione (50% del totale).

La cartella nasce per offrire una soluzione efficace al problema della frammentazione e dell’interoperabilità dei sistemi gestionali eHealth sul territorio regionale, dovuta anche alla presenza negli anni passati di numerosi operatori privati.

Che cos’è la “Cartella Sole”

Si tratta della rete che collega i medici e pediatri di famiglia con le strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Emilia-Romagna. Il suo funzionamento, attraverso la raccolta dei documenti sanitari personali di ogni assistito, genera il Fascicolo sanitario elettronico personale, consultabile online in forma protetta e riservata.

Tramite questo strumento, sono possibili diverse attività, tra cui: l’invio della prescrizione elettronica di visite ed esami specialistici dai medici e pediatri di famiglia o dai medici prescrittori ospedalieri (funzionalità è attiva solo in alcune Aziende sanitarie) ai punti di erogazione e il ritorno automatico del referto specialistico e diagnostico agli stessi medici di famiglia (nella cartella clinica dell’assistito); la notifica delle variazioni anagrafiche e delle esenzioni da parte dell’Azienda Usl ai medici e pediatri di famiglia che hanno in carico gli assistiti; le notifiche di ricovero e dimissione del paziente ricoverato, previo suo consenso, dall’ospedale al medico e pediatra di famiglia; il referto di pronto soccorso, previo consenso dell’assistito, dall’ospedale al medico o pediatra di famiglia; le vaccinazioni effettuate dai servizi vaccinali, dalle pediatrie di comunità, dal medico e dal pediatra di famiglia.

Vantaggi

La “Cartella SOLE” offre diverse garanzie, tra cui: una più semplice condivisione dei dati clinici degli assistiti, con conversione puntuale in caso di passaggio a nuovo medico o pensionamento, nel rispetto dei vincoli di privacy e previo consenso dell’interessato; una gestione completamente online, che permette al medico di

accedere ai documenti in tempo reale, senza scaricamento in locale, e di evitare le procedure di backup che restano in carico al fornitore; la possibilità di operare su funzioni essenziali anche in assenza di connessione Internet (offline), grazie alla memorizzazione su cache dei dati presenti sul patient summary; maggiore sicurezza dei dati, conservati su cloud pubblici; assistenza su software e hardware tramite la professionalità del servizio HD di Lepida, che garantisce la presa in carico delle segnalazioni da parte di operatori specializzati e riconosciuti dai medici stessi come un fattore umano fondamentale in caso di problemi tecnici in condizioni di urgenza.

Il software sviluppato da Lepida consente inoltre un rilevante risparmio a livello regionale, abbattendo il costo dei canoni, di gestione e manutenzione.

Sviluppo ed evoluzioni future

Tra gli aggiornamenti più importanti del software, Lepida annuncia la messa a punto di procedure accessibili per la consultazione dei documenti clinici (referti, dimissioni ospedaliere, verbali di pronto soccorso) anche in caso di medicine di gruppo o di rete “miste”, operanti cioè con gestionali diversi, tramite la consultazione del “FSE Professionisti”, direttamente integrato nelle funzionalità; e la progettazione di soluzioni regionali anche per la gestione dell’infermieristica, con una cartella dedicata.