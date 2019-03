eCommerce, Poste Italiane lancia il nuovo servizio ‘Scegli Tu’

Si chiama “Scegli Tu” il nuovo servizio di Poste Italiane rivolto agli operatori eCommerce che permette ai consumatori che acquistano online di personalizzare la consegna dei prodotti.

Grazie al nuovo servizio, dopo ogni acquisto, l’e-shopper riceve da Poste Italiane una notifica via SMS o email, con la data prevista di consegna e un link al sito www.poste.it che gli consente cambiare la data di recapito, richiedere la consegna ad un altro indirizzo, ad un vicino di casa, in un luogo sicuro (ad esempio un giardino o un garage), o ancora predisporre il ritiro presso un ufficio postale oppure in uno dei “locker” self service e degli esercizi commerciali che fanno parte della rete Punto Poste.

Secondo una recente ricerca del Politecnico di Milano, solo 4 acquirenti online su 10 hanno un indirizzo presidiato durante tutta la giornata per ricevere i loro pacchi: la flessibilità nella consegna rappresenta dunque un fattore critico di successo per ogni operatore e-commerce. Grazie all’ampia rete di 12.800 uffici postali, alla nuova rete Punto Poste, che include oltre 1.000 punti di consegna e ritiro convenzionati e circa 330 “locker” automatici, e a 30.000 portalettere in grado di consegnare pacchi a domicilio anche nel tardo pomeriggio e nei weekend, Poste Italiane rappresenta il partner ideale per tutte le aziende che vendono online, confermando la sua posizione di leadership in un settore in rapida e costante crescita con il 27% di pacchi e-commerce in più consegnati nel 2018 rispetto all’anno precedente.