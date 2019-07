eCommerce manager, come diventare un ‘chessmaster’ esperto

Gli eCommerce manager sanno che, per trovare il giusto posizionamento, devono scegliere nuove modalità, essere creativi e alternativi, così da non far rimanere in svantaggio il proprio business digitale.

Anche in Italia siamo diventati eConsumer! Gli Italiani digitalizzati ormai sfiorano i 55 milioni: il 92% della popolazione, e di questi 40 milioni effettua acquisti online. Così, in Italia sempre più aziende stanno investendo in questo settore, infatti i dati rivelano che nel 2018 sono 20.100 le imprese iscritte al registro e-commerce, in forte crescita rispetto all’anno precedente.

Il mercato italiano non scoraggia più chi vuole iniziare nelle vendite online visto che non è completamente in mano ai grandi siti americani, e che pertanto rappresenta un’opportunità per le imprese nostrane. Dalla ricerca Idealo infatti emerge che tra le offerte più convenienti, confrontando big players mondiali ed e-shop italiani, il 49,5% è raggiunto da tutti gli e-shop italiani, mentre Amazon e Amazon marketplace si attestano al 33,2% ed Ebay al 17,3%.

Questo sviluppo vede il coinvolgimento di professionisti digitali, per un totale di oltre 32mila esperti nel settore.

Essenziale per la realizzazione di un’eCommerce aziendale è il ruolo del ‘chessmaster’, ricoperto dall’E-commerce Manager. È lui che si occupa della gestione operativa, ma non solo: è responsabile della valutazione, pianificazione e realizzazione dell’intero progetto di vendita online, mirando al raggiungimento degli obiettivi di progetto, ed assicurando il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità, tutto questo per soddisfare il cliente.

Solo una conoscenza approfondita della propria clientela, sia essa online e/o offline, può portare a sviluppare prodotti e mosse di successo, le migliori strategie si fondano su un marketing pianificato attraverso analisi di mercato specifiche.

Proprio per questo è importante la capacità di andare a presidiare tutti i touch points con il proprio cliente target nel mondo del digitale, oltre che nel mondo fisico, poiché ormai sono diventati molto comuni i fenomeni di webrooming e showrooming, aumentati proporzionalmente alla diffusione degli smartphone.

Un altro importante fattore da considerare è il canale mobile che si è affiancato al web classico, ed è in rapida crescita: oltre 1/3 sul totale di 41,5 miliardi di fatturato e-commerce passa attraverso questo canale. In più, noi Italiani, siamo leader in Europa nell’utilizzo di smartphone per fare acquisti.

Quali sono i tool che l’e-commerce manager deve conoscere:

Google Analytics e altri software di analisi

Fogli elettronici Excel e simili

Software di presentazione PowerPoint, Keynote, Prezi e similari

E quali i requisiti più richiesti che deve contenereil CV dell’eCommerce manager:

Conoscenze di web marketing e di tutto ciò che riguarda la SEO, il SEM, il Content Marketing e l’E-mail marketing. Capacità di analisi per intercettare i trend del mercato e verificare i risultati attraverso metriche e KPI (=Key Performance Indicator). Avere una forte conoscenza delle principali piattaforme di CMS come WordPress, Joomla, Magento e Shopify. Competenza in materia di CRM (Customer Ralationship Management) e dei programmi per gestire in maniera efficace i rapporti con la clientela. Buona capacità organizzativa nella gestione dei rapporti con i fornitori, i clienti e i magazzinieri.

Guardando gli annunci di lavoro, oltre alle suddette competenze, viene richiesta anche un’esperienza di 1-4 anni. Ma come iniziare ad avvicinarsi per farla diventare la propria professione? Con buoni libri, ma soprattutto con ottimi corsi di E-commerce Manager o E-commerce Specialist che non solo ti forniranno le basi, ma ti permetteranno anche un’esperienza lavorativa reale che arricchirà il tuo profilo e il tuo curriculum.