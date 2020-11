Il live shopping è un fenomeno nuovo per riadattare un modello vecchio alle nuove possibilità della Rete: il suo successo dipenderà dall'efficacia e dalla qualità di coloro che saranno chiamati a lanciare il famoso "consigli per gli acquisti".

Così come si fanno acquisti non solo per rispondere ad un bisogno, ma anche per soddisfare un desiderio, esistono sia un eCommerce razionale che un eCommerce emozionale.

Se del primo modello abbiamo abbondanti esempi nei negozi online e nei marketplace, del secondo tipo le tradizionali vendite private sono sempre più affiancate da un fenomeno – al momento soprattutto asiatico e americano – chiamato “live shopping”.

L’ascesa del live shopping

Il nome tecnico è nuovo, ma si tratta delle care vecchie televendite rivedute e corrette per adeguare il linguaggio alle piattaforme all’interno delle quali gli “show” hanno luogo: si tratta di Taobao (l’eBay cinese, di proprietà del gruppo Alibaba) e di Amazon Live, disponibile al momento solo negli Stati Uniti.

Se le televendite però debbono anticipare il cambio canale permesso dalla velocità del telecomando e debbono quindi andare dritti al punto ed invitare gli spettatori a chiamare, il live shopping può permettersi un approccio più versato all’intrattenimento, con ospiti e contenuti tutorial, grazie alla disponibilità immediata del bene acquistabile con un movimento del mouse.



L’innovazione, si sa, non è mai il copia-incolla delle esperienze precedenti, ma nasce dalla trasformazione che la tecnologia consente: ecco perché stanno emergendo nuove tipologie di “influencer” che, un po’ come i campioni delle televendite, si stanno accreditando per adempiere ad un ruolo differente, più di carattere didascalico e commerciale.

Facebook e Co.

Del resto, dopo tanti errori, Facebook a marce forzate sta introducendo la possibilità di comprare online direttamente sulla sua rete ammiraglia, su Instagram e su WhatsApp e non c’è alcun dubbio che i Content Creators che, su tali piattaforme, si sono affermate proveranno, come le più note Clio Make-up ed Estetista Cinica, ad evolvere il proprio ruolo anche in questa direzione.



Un fenomeno nuovo per riadattare un modello vecchio alle nuove possibilità della Rete: il suo successo dipenderà dall’efficacia e dalla qualità di coloro che saranno chiamati a lanciare il famoso “consigli per gli acquisti”.