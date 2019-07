eCommerce e messaging apps: la guida per mettere a punto la strategia

Nell’ultima puntata della nostra rubrica ti abbiamo parlato delle Messaging Apps. Oggi restringiamo il campo, e applichiamo il canale a un specifico settore: l’ecommerce.

Quello tra e-commerce e Messaging Apps è un’unione che MailUp ha esplorato in una Guida dedicata, che traccia i 5 step con cui gli store online possono mettere a punto una strategia.

In questo articolo della nostra rubrica facciamo una panoramica sintetica di quello che troverai nella guida, con un obiettivo: mostrarti quanto è semplice portare i tuoi prodotti sulle piattaforme che tutti noi, intesi come consumatori, utilizziamo quotidianamente.

1. La raccolta dei contatti

L’attività di Database Building è il primo step, da condurre grazie a un set di tecniche e strumenti. Vediamone alcuni, utili a creare da zero la tua audience e poi ad alimentarla nel tempo:

Pop-up form multicanale

Può essere creato con MailUp in poche e semplici operazioni, scegliendo i canali di iscrizione: Facebook Messenger e Telegram, oltre Email e SMS.

Può essere creato con MailUp in poche e semplici operazioni, scegliendo i canali di iscrizione: Facebook Messenger e Telegram, oltre Email e SMS. Pulsante sul sito

Unbottone scritto in HTML che, quando l’utente ci clicca, rimanda alla conversazione su Facebook Messenger o Telegram.

Unbottone scritto in HTML che, quando l’utente ci clicca, rimanda alla conversazione su Facebook Messenger o Telegram. Pulsante sulla pagina Facebook

Con cui convertire i visitatori della tua pagina Facebook in destinatari.

Con cui convertire i visitatori della tua pagina Facebook in destinatari. Un visual nella tua pagina Facebook

La tecnica più creativa, che consiste nel creare un’immagine – da inserire come immagine di copertina della tua pagina Facebook, come post o in qualsiasi pagina del tuo sito – e che indichi all’utente a iscriversi.

La tecnica più creativa, che consiste nel creare un’immagine – da inserire come immagine di copertina della tua pagina Facebook, come post o in qualsiasi pagina del tuo sito – e che indichi all’utente a iscriversi. Messenger Code

Con cui gli utenti possono iscriversi semplicemente puntando la fotocamera dello smartphone sul QR code, ottenibile da Facebook Messenger.

2. Crea un automatismo

L’ automazione è necessaria quando, ad esempio, l’e-commerce vuole comunicare tutti i nuovi prodotti in catalogo senza dover, ogni volta, creare ex novo una campagna e inviarla.

Per rendere automatica l’operazione basta: creare una sorgente di contenuto, dove sono custoditi e aggiornati i prodotti del catalogo. Le sorgenti sono di due tipi:

URL , cioè il link a un feed RSS o ATOM

, cioè il link a un feed RSS o ATOM File (csv, json e zip), dove sono caricati i tuoi prodotti.

Ogni campagna si compone automaticamente e viene inviata quando la sorgente si aggiorna con nuovi prodotti.





Ricorda inoltre di configurare la frequenza di invio della campagna automatica. Sono due le opzioni:

Quando sono disponibili nuovi contenuti

Stabilendo un preciso intervallo di tempo (per esempio ogni 24 ore, una volta alla settimana, ecc.) .

3. Definisci il layout della campagna

Una volta creato l’automatismo, è necessario stabilire il layout alla campagna, scegliendo tra un orientamento verticale e orientamento orizzontale. Ecco come appariranno le tue campagne automatiche:

Anche in questo caso, serve un reminder: ricorda sempre di verificare sempre che nel tuo feed o nel file siano caricati testi e immagini così come vuoi che appaiano nel messaggio.

4. Lancia campagne speciali

Fuori dall’automatismo rimangono alcuni appuntamenti stagionali fondamentali per un ecommerce

Saldi estivi

Saldi di gennaio

Le settimane sotto Natale

Black Friday.

Momenti caldissimi per lo shopping, e irrinunciabili per un ecommerce. Con Messaging Apps è possibile creare un piano di campagne dedicato scegliendo tra una gamma di elementi grafici e di contenuto:

Testo

Testo e bottone

Immagine

Video

Audio

File

Come vedi le campagne per Messaging Apps coniugano l’immediatezza dell’SMS alla ricchezza grafica e contenutistica dell’email.

5. Crea un canale Telegram per i clienti fedeli

Non c’è canale migliore di Telegram per per creare cluster differenziati di destinatari. Perché allora non creare un gruppo interamente dedicato a offerte, collezioni e promozioni da indirizzare ai clienti gold?

Ecco le operazioni:

Seleziona i clienti che negli ultimi 12 mesi fanno registrare i livelli maggiori di spesa e di frequenza d’acquisto Invia loro un’email che presenti il progetto loyalty del canale Telegram, con una call to action che rimanda all’iscrizione al canale Telegram Crea un piano di campagne speciali dedicate a una selezione di prodotti, con relativi sconti e promozioni.

È tutto, ti diamo appuntamento al prossimo tip della nostra rubrica. Buon Digital Marketing!