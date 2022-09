eCommerce: cresce la rilevanza di metaverso, NFT e criptovalute

Cresce fra i consumatori la popolarità di metaverso, NFT e criptovalute nel mercato dell’eCommerce. E’ quanto emerge dal “Global Consumer Report: Current and Future Shopping Trends” l’indagine globale pubblicata oggi da BigCommerce per offrire una visione delle tendenze attuali ed emergenti del mondo e-commerce e delle nuove abitudini d’acquisto dei consumatori. Da quanto emerge, il Metaverso, le criptovalute e gli NFT sono pronti a rivoluzionare il mondo del commercio, ma le esperienze di acquisto personalizzate e gli incentivi restano fondamentali. Tra i principali dati messi in luce dall’indagine:

il 55% degli intervistati ha dichiarato di fare acquisti online almeno una volta alla settimana. La moda e l’abbigliamento sono le categorie più popolari (80%), con l’elettronica al secondo posto (56%) e l’intrattenimento al terzo (55%).

I consumatori stanno iniziando ad utilizzare l’opzione di pagamento “ Buy Now, Pay Later ” quando disponibile. In Italia a usarla è il 5%.

” quando disponibile. In Italia a usarla è il 5%. La personalizzazione influisce sulle decisioni di acquisto, rendendoci disposti a condividere alcune informazioni personali per un’esperienza di acquisto personalizzata. In Italia, il 38% degli intervistati è disposto a condividere i propri dati a seconda delle informazioni richieste, mentre il 29% afferma che dipende dal brand e il 23% non è disposto a farlo in genere.

Per quanto riguarda gli acquisti nel Metaverso , i consumatori si dividono equamente tra propensi (46%) e non propensi (52%).

, i consumatori si dividono equamente tra propensi (46%) e non propensi (52%). A differenza del Metaverso, la maggior parte dei consumatori dichiara di non avere una buona conoscenza degli NFT , con il 26% che afferma di non sapere nemmeno cosa siano.

, con il 26% che afferma di non sapere nemmeno cosa siano. Riguardo ai metodi di pagamento utilizzati per gli acquisti online, il 5% dei consumatori ha dichiarato di utilizzare le criptovalute, in maggioranza negli Stati Uniti e in Italia.

Curiosamente, secondo il report i consumatori italiani sono i più disponibili a condividere i loro dati online. Sempre per gli italiani, la sostenibilità è un fattore primario, più degli altri. Infine, i consumatori del nostro paese sono i più interessati a merci virtuali e quelli che meglio comprendono i benefici delle criptovalute.