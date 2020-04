Secondo una recente ricerca, per i giovani le nuove modalità di studio come l'e-Learning rappresentano un’opportunità, ma le vivono come strumenti compensatori: la scuola resta il luogo di crescita per eccellenza.

Interpreti, per eccellenza, della compenetrazione tra online e offline, i ragazzi stanno dettando all’interno delle famiglie la propria originale agenda di consumo mediatico, svecchiando stili di vita, abitudini e convenzioni decennali durante la pandemia da Covid-19.

Lo spiega l’ottava edizione dell’Osservatorio Giovani e Futuro di MTV, l’indagine sugli under-30 italiani promossa da ViacomCBS Networks Italia, in relazione all’emergenza sanitaria in corso. Secondo la ricerca, i ragazzi sono diventati ‘acceleratori’ della trasformazione digitale dentro le proprie case, nei confronti dei genitori e degli adulti.

I numeri

La ricerca, condotta su un campione di 1.000 ragazzi tra i 16 e i 30 anni, rappresentativo della popolazione italiana per età, genere e aree geografiche, ha evidenziato come:

Il 66% del campione utilizza più di prima video on demand su abbonamento;

il 63% del campione legge più di prima i siti web dei quotidiani;

il 57% del campione guarda più di prima i canali TV ‘tradizionali’;

il 60% del campione naviga più spesso di prima su Youtube.

E-learning e maturità

Per quanto riguarda la formazione, la ricerca evidenzia come per i giovani le nuove modalità di studio come l’e-Learning rappresentano un’opportunità, ma le vivono come strumenti compensatori: la scuola resta il luogo di crescita per eccellenza.

Il 94% del campione fa e-learning, il 65% ne è soddisfatto, ma 8 ragazzi su 10 pensano che la relazione diretta con compagni e insegnanti sia insostituibile;

Il 51% pensa sia giusto che i voti assegnati nelle classi virtuali vengano ritenuti validi. Il 66% pensa che la promozione debba essere garantita a tutti, prevedendo poi corsi successivi per colmare le lacune;

Il 67% degli studenti all’ultimo anno di scuola superiore è preoccupato che la situazione impatti negativamente sull’ingresso in università;

I ragazzi non chiedono l’annullamento dell’esame di maturità, ma una revisione che lo semplifichi: Il 97% chiede una prova d’esame commisurata al programma svolto; Il 91% vorrebbe una commissione interna; Il 64% vorrebbe l’ammissione per tutti gli studenti, con esame solo orale per il 70% del campione.



Il 74% la digital transformation fondamentale

I giovani vedono avvicinarsi giorni difficili, sanno che la pandemia sarà uno spartiacque, ma pensano che il senso di appartenenza ad una comunità nazionale solidale possa essere la risorsa decisiva.