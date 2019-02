DXC Technology, crescita di fatturato grazie alla digital transformation

Ottime notizie per DXC Technology. L’azienda ha annunciato i risultati del terzo trimestre per l’anno fiscale 2019, che riguardano il periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre, 2018. I numeri annunciati evidenziano la crescita di fatturato, ordini, EBIT e utili per azione e collocano l’azienda tra i leader mondiali nel settore dell’IT.

Secondo i dati forniti da DXC nel terzo trimestre, l’utile per azione da operazioni continue è stato di 1,66, dollari incluso l’impatto cumulativo di alcune voci pari a (0,57) per azione. L’utile per azione non-GAAP del terzo trimestre è stato di 2,23 dollari e il reddito da operazioni continue è stato di 466 milioni, incluso l’impatto cumulativo di alcune voci pari a 160 milioni, che riflettono costi di ristrutturazione, costi di transazione, separazione e integrazione, ammortamento delle attività immateriali acquisite e aggiustamento fiscale correlato alla riforma fiscale degli Stati Uniti.

Il reddito non-GAAP del terzo trimestre delle operazioni continue è stato di 626 milioni di dollari. L’EBIT del terzo trimestre di 523 milioni e il margine EBIT è stato del 16,2%, rispetto al 14,6% dell’anno precedente. La liquidità netta del terzo trimestre da attività operative è stata di 186 milioni di dollari. Il free cash flow rettificato per il terzo trimestre è stato di 503 milioni e il capitale restituito agli azionisti nel terzo trimestre comprendeva 54 milioni di dividendi e 797 milioni di dollari di riacquisti di azioni.

Nata 2017 dalla fusione di due grandi esperienze nel mercato IT – Computer Sciences Corporation e il business Enterprise Services di Hewlett Packard Enterprise – l’azienda statunitense è operativa in 70 Paesi nel mondo, compresa l’Italia dove impiega 2.000 persone.

Mission aziendale: supportare i clienti, pubblici e privati, nel loro percorso di trasformazione digitale puntando su big data e intelligenza artificiale.

“Nel terzo trimestre, DXC Technology ha riportato una crescita sequenziale del fatturato, degli ordini, dell’EBIT e degli utili per azione”, ha commentato Mike Lawrie, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente e CEO. “Stiamo mettendo in atto i programmi di accelerazione delle assunzioni da noi discussi nell’ultimo trimestre, e il nostro fatturato del terzo trimestre riflette la solidità degli ordini digitali a partire dalla prima metà dell’anno. Continuiamo a investire nella crescita delle attività, compresa la recente acquisizione di Luxoft, azienda innovatrice digitale globale su larga scala. Durante il trimestre – continua Lawrie – abbiamo anche completato l’acquisizione di Molina Medicaid Solutions, in modo da espandere la nostra posizione nel settore sanitario in America; abbiamo inoltre acquisito BusinessNow e TESM per incrementare la nostra portata in ServiceNow”.