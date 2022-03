Il settore della sicurezza è tra quelli che ha visto una crescita davvero importante nell’impiego dei droni, non solo da parte delle Forze dell’Ordine, ma anche dei comandi delle Polizie Locali di grandi città e di piccoli centri in tutta Itali. Un mercato in rapida affermazione in tutto il mondo.

I droni per la sicurezza pubblica

Sono diversi i settori di impiego efficace di aeromobili a pilotaggio remoto (Unmanned aerial vehicle o Unmanned Aerial System), più conosciuti come droni, e la sicurezza pubblica rientra tra quelli che crescono più rapidamente, anche nel nostro Paese.

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 ha sicuramente favorito l’adozione di questa tecnologia per il controllo del territorio e della legalità, come del rispetto delle norme anti-covid, con interessamento delle amministrazioni pubbliche.

Secondo gli ultimi dati di D-Flight, la società del gruppo Enav che si occupa della gestione del traffico aereo a bassa quota di queste macchine volanti, ad oggi sono esattamente 184 le amministrazioni comunali che stanno utilizzando i droni, tra cui grandi città come Roma, Torino e Palermo, ma anche un gran numero di centri più piccoli sparsi un po’ in tutta Italia.

I casi di Roma e Torino

A Roma, ad esempio, ad agosto dell’anno scorso è stato avviato un progetto per l’utilizzo di droni, a disposizione della Polizia Locale di Roma Capitale, per rafforzare le attività di controllo sul territorio e contrastare fenomeni come illeciti ambientali, insediamenti e discariche abusive, e altre attività illegali ad alto impatto ambientale e urbanistico.

Per potenziare quest’attività son stati formati anche diversi agenti per ottenere il titolo di pilota APR, grazie alla collaborazione con il 41° Reggimento IMINT “CORDENONS” dell’Esercito Italiano, che ha provveduto a strutturare un corso ad-hoc a favore della Polizia Locale, mettendo a disposizione personale altamente specializzato nel campo della formazione sull’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto.

A Torino, invece, è stata avviata nel 2020 la sperimentazione di droni speciali chiamati Skycopter, realizzati dalla Skypersonic, azienda americana con sede a Detroit, per missioni di ispezione e sanificazione in spazi chiusi, sia pubblici sia privati, controllati direttamente dall’ufficio centrale della stazione di Polizia Municipale di Torino.

La nuova puntata di RDWC

Un primo bilancio sull’impiego di queste nuove tecnologie sarà al centro, domani 2 marzo, della prossima puntata di “Roma Drone Webinar Channel” (RDWC), il canale in streaming su normativa, tecnologia e business degli Unmanned Aerial System (UAS).

L’impiego dei droni in operazioni di pubblica sicurezza sta crescendo in tutto il mondo e secondo stime Research and Markets entro la fine di quest’anno potrebbe raggiungere un valore di mercato superiore a 1,15 miliardi di dollari.