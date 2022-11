I droni conquistano i cieli italiani (il valore di mercato per applicazione)

Si attende un vero e proprio boom del mercato nazionale droni entro la fine del decennio. Si stima che il settore italiano dell’Advanced air mobility (Aam), in tutte le sue applicazioni, raggiungerà gli 1,8 miliardi di euro nel 2030, quintuplicando il suo valore rispetto agli attuali 363 milioni, grazie al maggiore impiego di droni e di nuovi velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali (eVtol – electric Vertical take-off and landing).

A crescere di più sono il segmento droni passeggeri, che dovrebbe balzare da 8 a 663 milioni di euro entro il 2030, e il segmento droni merci, che è atteso passare da 41 a 158 milioni di euro.

Ulteriori aree di applicazione sono l’acquisizione delle immagini e dei dati, che potrebbe aumentare dagli attuali 201 milioni a 690 milioni di euro entro la fine del decennio in corso, l’impiego di mezzi Aam nella Difesa, con un mercato che è previsto passare da 111 a 319 milioni di euro, e il lavoro aereo, che potrebbe raggiungere i 9 milioni di euro.

Crescono gli investimenti nel nostro Paese e nel mondo

I dati sono contenuti nel Report annuale “Advanced Air Mobility – Italian Market Study & Recommendations for the National Ecosystem”, realizzato da Strategy&, la business unit di consulenza strategica di PwC Italia, in esclusiva per “Roma Drone Conference 2022”.

Bene anche il trend degli investimenti, che per il mercato droni passeggeri saliranno dagli attuali 8 milioni di euro ai 63 milioni attesi entro il 2030.

In crescita anche la spesa per la movimentazione merci, che dovrebbe passare da 16 a 38 milioni di euro.

Il documento si sofferma infine sul livello di implementazione della roadmap italiana per la mobilità aerea avanzata, sviluppata a partire dal piano strategico nazionale 2021-2030 illustrato dall’Enac ad inizio anno.

A livello mondiale, secondo le stime di GlobalData, i ricavi dell’industria dei droni dovrebbero raggiungere i 90 miliardi di dollari entro il 2030.