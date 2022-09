Dronepad Italy all’Airtaxi World Congress di Istanbul (13-15 settembre)

“Siamo felici di partecipare all’Airtaxi World Congress di Istanbul, in questo momento il centro del mondo per quel che attiene la urban air mobility”, Emanuele Angeli, Founder & CEO di Dronepad Italy.

Si svolgerà ad Istanbul dal 13 al 15 settembre l’edizione 2022 dell’Airtaxi World Congress, l’evento dedicato alla mobilità area futura a cui hanno aderito più di 40 speaker e 250 aziende provenienti da tutto il mondo.

All’evento partecipa Dronepad Italy, azienda leader nel settore delle infrastrutture aeronautiche e della mobilità aerea urbana, con lo speech dell’Ing. Cristiano Bronzi.

Gli incontri saranno declinati sui temi centrali dello sviluppo dei vertiport, dei servizi di delivering dei droni, delle misure di sicurezza, del trasporto aereo di passeggeri, della commercializzazione di eVTOL, dello sviluppo del sistema UTM.

La Urban Air Mobility (UAM) sta rapidamente evolvendo verso un’industria ricca di opportunità di crescita per le imprese del settore e di sviluppo di occasioni di business. Molti aerotaxi sono ormai in fase di sviluppo e numerosi nuovi prototipi stanno entrando in servizio in molte città.

“Siamo felici di partecipare all’Airtaxi World Congress di Istanbul, in questo momento il centro del mondo per quel che attiene la urban air mobility. Un’occasione unica per presentare in anteprima il nostro brevetto Dronepad Italy, un’infrastruttura strategica per la diffusione della mobilità aerea urbana avanzata e per rendere più facile l’accesso a questa modalità di spostamento in ambito urbano ed extraurbano, caratterizzata da elevati livelli di sicurezza, accessibilità, comfort, estetica, intrattenimento, soluzioni “business-oriented””, ha dichiarato Emanuele Angeli, Founder & CEO di Dronepad Italy.