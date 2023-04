Drittialpunto, al via la nuova campagna di Vodafone Business

La nuova campagna si svilupperà su diversi canali: dalla stampa, al digital, Out of home e nei Vodafone Store.

Vodafone Business lancia una nuova campagna di posizionamento del brand con il claim #DRITTIALPUNTO. La campagna si svilupperà su canali stampa, digital, Out of home e nei Vodafone Store con messaggi semplici e diretti, che vogliono andare al cuore delle esigenze delle aziende (andare dunque “dritti al punto”, come recita il modo di dire) e mostrare loro le opportunità che possono cogliere affidandosi a un partner come Vodafone Business in ogni fase del percorso di digitalizzazione.

“Il punto è avere un partner che mi aiuti a digitalizzare l’azienda”, “Il punto è avere un consulente che mi aiuti a cogliere tutte le opportunità”: le voci e i pensieri dei lavoratori e imprenditori – Partite IVA, PMI e grandi aziende – protagonisti della campagna e ritratti nella loro quotidianità lavorativa diventano i messaggi con cui Vodafone Business sottolinea la sua capacità di rispondere con soluzioni concrete ed efficaci alle priorità di business delle imprese di ogni dimensione: “Noi ci siamo. Siamo Vodafone Business. E andiamo #DRITTIALPUNTO”.

Capillarità sul territorio e tecnologia

Grazie a una rete di consulenti ed esperti capillare sul territorio, e grazie a soluzioni realizzate sia attraverso lo sviluppo diretto di piattaforme da parte di Vodafone (IoT, Analytics, Cloud), sia attraverso la creazione di un ecosistema di partner nazionali e internazionali, Vodafone Business vuole essere al fianco delle imprese nel loro percorso di digitalizzazione, ampliando l’offerta di servizi e soluzioni che accelerano la transizione digitale che le nuove sfide del mercato impongono.

Tra i più significativi e recenti progetti e iniziative di Vodafone Business si segnala la partnership strategica fra Vodafone Business e Microsoft che prevede investimenti congiunti in formazione, marketing e sviluppo per offrire alle aziende italiane soluzioni integrate di servizi cloud Microsoft Azure gestiti e connettività avanzata. Con questo accordo Vodafone è entrata – prima tra le aziende di Tlc in Italia – a far parte di “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance”, l’ecosistema di partner in prima linea nello sviluppo della prima regione Data Center di Microsoft in Italia.

Le reti 5G per le aziende

Lo scorso dicembre Vodafone Business ha annunciato la realizzazione per Porsche Engineering della prima rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network – MPN) d’Europa al Nardò Technical Center (NTC): la nuova infrastruttura di rete mobile si propone di consentire ai clienti del Centro lo sviluppo e il testing di un’ampia serie di applicazioni tecnologiche per la mobilità del futuro.

A proposito di MPN 5G – ossia delle reti 5G dedicate alle imprese in grado di offrire connettività garantita e bassa latenza e che in futuro saranno sempre più rilevanti in campo industriale, per la logistica, per le utilities o ancora per la pubblica amministrazione – è stato di recente annunciato l’avvio di un progetto, aggiudicatario del Connecting Europe Facility dell’Unione Europea, con l’Università di Palermo per la realizzazione del primo campus universitario in 5G in Italia; l’iniziativa prevede lo sviluppo di progetti in cui la tecnologia 5G abiliti nuove funzionalità e approcci all’istruzione e alla formazione nelle università.

Vodafone Business ha poi firmato un accordo per la realizzazione di un’infrastruttura di rete costituita da una doppia connettività, in fibra e wireless 5G, in tutti i 640 ristoranti McDonald’s in Italia.

A settembre 2022 è stata annunciata la sesta edizione di “Action for 5G”, il bando dedicato a startup, piccole e medie imprese e imprese sociali che vogliano contribuire con le loro idee e progetti allo sviluppo di soluzioni innovative grazie al 5G in Italia, e a cui Vodafone mette a disposizione finanziamenti, risorse tecniche e supporto.

Trasformazione digitale al centro

Vodafone Business ed Edison Next lo scorso dicembre hanno annunciato una partnership strategica per accelerare la trasformazione digitale ed energetica delle medie e grandi imprese italiane e della Pubblica amministrazione e il lancio di Vodafone Business Energy Data Management, una soluzione per il monitoraggio, controllo ed efficientamento dei flussi energetici di riscaldamento, condizionamento e ventilazione degli edifici, che consente alle imprese di gestire e ottimizzare i loro consumi.

Fra le iniziative dedicate alle piccole e medie imprese si segnala poi il lancio di Business Club, la piattaforma di Corporate Benefit che le aziende clienti possono offrire ai loro dipendenti, con sconti, offerte e vantaggi subito disponibili sulla App My Vodafone Business; e l’adesione di Vodafone Business all’iniziativa voucher per le imprese promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico per accelerare la digitalizzazione delle PMI in Italia.

Si segnala infine che lo scorso luglio Vodafone Italia è entrata a far parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (ALIS) con l’obiettivo di supportare la transizione digitale delle imprese del trasporto e della logistica. Vodafone Italia e Vodafone Business sono al fianco delle aziende del settore della logistica con tecnologie come ad esempio CAT-M, infrastrutture abilitanti come le Mobile Provate Network e soluzioni end-to-end che consentono la gestione intelligente e in tempo reale dell’intera filiera, come ad esempio Vodafone Business Fleet Analytics e Vodafone Smart Logistics.