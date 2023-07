Oggi la Commissione europea avvia una consultazione su un progetto di modello per la descrizione delle tecniche di profilazione dei consumatori, che i gatekeeper applicano ai loro principali servizi. I gatekeeper sono tenuti a presentare la descrizione alla Commissione nell’ambito dei loro obblighi ai sensi del Digital Markets Act (DMA). Tutte le parti interessate hanno sei settimane per presentare le loro opinioni sulla bozza, vale a dire fino al 15 settembre 2023.

Profilazione dei gatekeepers barriera all’ingresso per nuovi entranti

I gatekeeper raccolgono e accumulano grandi quantità di dati dagli utenti, il che limita la possibilità per potenziali entranti e start-up di competere con loro. La trasparenza sulle tecniche di profilazione dovrebbe aiutare a impedire che la profilazione approfondita dei consumatori diventi lo standard del settore, consentendo ai concorrenti di differenziarsi offrendo migliori garanzie sulla privacy.

La bozza di modello specifica le informazioni minime che la Commissione si aspetta che i guardiani forniscano per migliorare la trasparenza e la responsabilità delle loro tecniche di profilazione. La descrizione deve essere verificata in modo indipendente e i gatekeeper devono pubblicarne una panoramica significativa e non riservata. Sia la descrizione che la panoramica devono essere aggiornate annualmente.

L’obiettivo

Lo scopo della consultazione è raccogliere feedback dalle parti interessate sulla bozza di modello per garantire che tutti gli aspetti rilevanti della profilazione dei consumatori siano presi in considerazione. Ciò garantirà la trasparenza e faciliterà la vigilanza da parte della Commissione e delle autorità competenti. In particolare, la Commissione accoglie con favore il feedback di potenziali gatekeeper, gruppi di interesse dei consumatori, esperti di dati, autorità nazionali competenti pertinenti, utenti commerciali delle piattaforme come gli inserzionisti e revisori attivi nei settori pertinenti.

La Commissione designerà i gatekeeper ai sensi del DMA entro il 6 settembre 2023. Le società designate avranno quindi sei mesi per conformarsi all’elenco di obblighi e divieiti del DMA.