Nel 2023 sono state complessivamente 5.763 le agende gestite da Lepida per le Aziende sanitarie di Bologna, Ferrara e Imola.

L’analisi effettuata sullo stato delle disponibilità dell’offerta presso le strutture pubbliche maggiormente richieste dall’utenza ne rivela l’insufficienza rispetto al fabbisogno della popolazione.

A titolo esemplificativo una visita ortopedica risulta mediamente disponibile dopo 126 giorni e un ecodoppler venoso arti inferiori dopo circa 125 giorni.

A questa disponibilità, in linea con gli anni precedenti, si affianca l’offerta delle strutture accreditate e del settore libero che, potendo fruire di una maggiore flessibilità nella gestione e nell’operatività del personale sanitario, per gli stessi esami prevedono tempi di attesa rispettivamente di 36 e 3 giorni.

L’insoddisfazione dell’utenza viene percepita in tutti i canali prenotativi messi a disposizione da Lepida, con l’aumento di episodi di aggressività, specie presso i punti CUP, con inevitabili ripercussioni sulle code presso gli sportelli e sui tempi di attesa e di conversazione del call center.

Parallelamente i servizi CUP registrano una progressiva e significativa riduzione del numero delle prenotazioni effettuate nel 2023 (-14%) rispetto al 2022.

Non sono ancora note le misure correttive che le Aziende sanitarie metteranno in campo per superare le carenze di disponibilità che oramai perdurano dal periodo post emergenziale, anche se gli interventi, sia pure minimi, già effettuati sembrano preludere ad un sostanziale ripensamento del sistema tradizionale dell’offerta sanitaria.