Un inizio pieno di problemi per Disney+, la piattaforma di streaming video della Walt Disney, lanciata lo scorso 12 novembre negli Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi.

Dopo aver raccolto oltre 10 milioni di abbonati dopo poche ore dal lancio, il servizio ha avuto vari problemi tecnici a causa del flusso enorme di utenti che provavano ad accedervi.

I problemi tecnici

Sono diversi gli utenti che hanno lamentato subito la presenza di alcuni disservizi e problemi tecnici. Sono infatti tanti gli utenti che non sono riusciti ad accedere allo streaming online dei video della propria serie tv preferita o del film che desideravano guardare.

E tra i tanti qualcuno dichiarava anche di non riuscire ad accedere al proprio profilo.

Questo perché gli hacker li avevano buttati fuori dagli account, cambiando le credenziali e bloccando di fatto i legittimi proprietari.

Profili in vendita sul dark web

Secondo il sito di informazione tecnologica ZdNet, i profili violati sono in vendita sul dark web per cifre che vanno dai 3 agli 11 dollari.

Quest’ultimo problema deriva dal fatto che gli hacker che hanno attaccato la piattaforma hanno reperito le informazioni di login di alcuni utenti ed hanno cambiato le credenziali non consentendo più al legittimo proprietario di poter loggare con il suo account regolarmente acquistato.

La velocità con cui gli hacker si sono mobilitati per monetizzare gli account del servizio streaming è sorprendente, fa notare il sito ZdNet. I profili sono stati messi in vendita su un forum di hacking dopo poche ore dal lancio del servizio, con annunci che offrono accesso a migliaia di credenziali.

La Disney minimizza

Disney afferma di prendere molto sul serio la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti “e non vi è alcuna indicazione di una violazione della sicurezza su Disney +“.

“Molto probabilmente gli incidenti“- ha affermato l’azienda, “si sono verificati “a seguito di un individuo non autorizzato che riutilizzava la combinazione email / password di un cliente raccolta durante precedenti incidenti di sicurezza“.

Disney+ l’anti Netflix

Disney + è la grande scommessa della Walt Disney Company per ribaltare il predominio di Netflix. I film di prima visione prodotti dalla media company e dalle sue filiali non finiranno sui canali TV di proprietà Disney come ABC, Disney Channel e Freeform, ma saranno tutti trasmessi in streaming su Disney +, a meno che non siano classificati come vietati ai minori. Altri film per adulti probabilmente finiranno su Hulu, sempre di proprietà della multinazionale.

Oltre al catalogo Disney e alle produzioni realizzate per lo streaming, il servizio è commercializzato come sede di film e programmi TV dall’universo Star Wars di Marvel, Pixar, National Geographic e Lucasfilm.

Il servizio Disney + è lo streamer di più alto profilo dell’anno, dopo il lancio di Apple TV + il 1 ° novembre. In arrivo nel 2020 HBO Max di Warner Media e Peacock di NBC / Universal.