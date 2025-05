Lepida lancia i Laboratori Privacy

L’obiettivo di rafforzare le competenze operative in materia di protezione dei dati personali e ha già visto la realizzazione di due sessioni a marzo e due ad aprile presso gli enti soci.

È stata avviata il 18 marzo una nuova attività sperimentale (Laboratorio privacy), pensata come strumento pratico a supporto degli Enti Soci che hanno aderito al servizio GDPR.

L’iniziativa è stata promossa da Lepida con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative in materia di protezione dei dati personali e ha già visto la realizzazione di due sessioni a marzo e due ad aprile presso 4 Enti Soci.

Il Laboratorio si configura come un’attività pratica e guidata, rivolta ai referenti privacy e a coloro che, all’interno degli Enti, si occupano di adempiere agli obblighi previsti dal GDPR.

Durante gli incontri, referenti degli enti e di Lepida provvedono insieme alla verifica di 7 adempimenti: modello organizzativo in tema di protezione dei dati personali, registro dei trattamenti, procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza, nomina degli autorizzati al trattamento, designazione dei responsabili del trattamento, informative per gli interessati e videosorveglianza.

Elemento centrale del Laboratorio è la verifica e l’aggiornamento in tempo reale dei documenti a partire dai template forniti da Lepida.

L’obiettivo è quello di affiancare gli enti soci in un percorso che permetta di avere materiali pronti all’uso, adattabili al contesto specifico di ciascun Ente.

La sperimentazione prevede a breve anche sessioni online, con l’intento di consolidare un format di supporto operativo replicabile e scalabile.

