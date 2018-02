Diritti Tv Serie A assegnati alla spagnola MediaPro. Sky diffida la Lega

Lega Serie A ha accolto l’offerta di 1 miliardo di euro di MediaPro per l'acquisto delle partite dell'intero campionato del triennio 2018/21, che gli spagnoli produrranno e potranno rivendere agli operatori di ogni piattaforma. Sky ha diffidato la Lega ‘perché MediaPro non è un intermediario indipendente, come dichiarato nel bando, ma un vero e proprio operatore della comunicazione’.

Per la prima volta i diritti tv della Serie A volano in Spagna, anche se non è detta ancora l’ultima parola. La decisione della Lega di accettare l’offerta di 1 miliardo di euro (per la precisione 1.050.001.000) del gruppo audiovisivo MediaPro ha creato un caos. Infatti

Sky ha diffida la Lega Serie A. Secondo il documento inviato dai legali dell’emittente satelittare, il gruppo audiovisivo spagnolo, pur avendo presentato un’offerta per il bando rivolto esclusivamente agli ‘intermediari indipendenti’, non opererebbe come tale ma come un vero e proprio operatore della comunicazione. Per questo, apprende l’ANSA, Sky chiede alla Lega di considerare l’offerta di MediaPro inammissibile, di interrompere le trattative e di escluderlo dall’assegnazione. Secondo i legali dell’emittente, infatti, MediaPro avrebbe fatto “concorrenza sleale”, agendo non come intermediario ma come un “vero e proprio operatore della comunicazione”, violando in più di un punto i requisiti del bando e la stessa Legge Melandri.

L’assegnazione per 1 miliardo di euro

Lega Serie A ha accolto l’offerta di 1 miliardo di euro di MediaPro per l’acquisto delle partite dell’intero campionato del triennio 2018/21, che gli spagnoli produrranno e potranno rivendere agli operatori di ogni piattaforma.

MediaPro si è presentata in Lega questa mattina con una delegazione guidata dal presidente Jaume Roures e da uno dei soci storici, Tatxo Benet, che hanno depositato due proposte economiche: una che riguardava la realizzazione del canale tematico della Lega e una, aderente al bando, che è poi stata accolta, per l’acquisto delle partite dell’intero campionato del triennio 2018/21, che gli spagnoli produrranno e potranno rivendere agli operatori di ogni piattaforma. “L’Assemblea della Lega Serie A – si legge in un comunicato –, riunitasi alle ore 11.30 per l’apertura della busta presentata alle ore 9.36 di oggi per il Pacchetto Global dall’intermediario indipendente Mediapro, ha verificato che l’offerta depositata, pari a 1.050.001.000 euro, è superiore al prezzo minimo richiesto dall’Invito ad Offrire e conseguentemente procederà alla comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come previsto dall’Invito stesso ai fini dell’assegnazione dei diritti in oggetto”.

Chi è MediaPro?

Trasmette soprattutto il calcio spagnolo. La Liga e i diritti televisivi del Real Madrid e del Barcellona in Champions League.