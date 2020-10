Diritti Champions League, Amazon entra anche nel calcio. Dazn a mani vuote

Manca soltanto l’ufficialità, ma Sky Italia e Mediaset conserveranno i diritti per la Champions League del prossimo triennio. La grande novità è la new entry Amazon. L’azienda di Jeff Bezos si è accaparrata per il triennio 2021-2024 le partite del mercoledì sera sborsando 240 milioni di euro (80 milioni all’anno), battendo così a concorrenza di Dazn, rimasta a bocca asciutta. L’ingresso dell’OTT nell’arena calcistica è una rivoluzione non certo secondaria, per quanto attesa.

Il calcio piatto ghiotto per Amazon

Da tempo si aspettava lo sbarco della tech company nel mondo del pallone. Si tratta comunque di una grossa rivoluzione, che prenderà il via dalla prossima stagione e costringerà gli utenti a dotarsi di due piattaforme, se vogliono seguire tutte le partite di Champions League: quella di Sky e Prime Video di Amazon. Vedremo come la prenderanno i telespettatori, che già con lo sbarco di Dazn nel calcio hanno storto il naso, anche se ormai Sky ormai offre le partite della rivale sulla sua piattaforma.

Rai fuori dalla Champions

La Rai, per la cronaca, è rimasta anch’essa a bocca asciutta in Champions, sollevando le proteste dei sindacati che vedono un progressivo disimpegno di Viale Mazzini dallo sport dopo la rinuncia alle Olimpiadi.

In altri paesi, Germania e Uk, la trasmissione di partite di campionato su piattaforme OTT come Amazon, è già diffusa. Non è quindi escluso che gli OTT, compresa Netflix, possano guardare con interesse anche ai diritti del campionato di serie A.

Gli altri pacchetti di Champions a Mediaset e Sky

Mediaset, sempre secondo indiscrezioni, si è accaparrata il pacchetto A1 e C, che le dà diritto di trasmettere 116 match in prima serata il martedì più i diritti in esclusiva degli highlight della finale di Champions League. Dal canto suo invece Sky si sarebbe aggiudicata il pacchetto B, che comprende i diritti di trasmissione in esclusiva di 104 partite a stagione più i diritti di trasmissione in differita e altri diritti accessori.

La grande esclusa sarà comunque Dazn che, partita con i favori del pronostico, non è riuscita ad aggiudicarsi i diritti di trasmissione che sono finiti invece in mano al nuovo entrante Amazon, che si è assicurata il pacchetto A2 per la trasmissione delle 16 migliori partite del mercoledì sera, più la Supercoppa, sulla piattaforma Prime Video per il triennio 2021 – 2024.

Attualmente, Sky è il detentore in esclusiva dei diritti di Champions League ed Europa League in Italia avendo pagato 300 milioni per il pacchetto 2018-2021 nel 2017, cedendo poi in licenza alcune partite a Mediaset.