Deutsche Telekom, accordo sul metaverso con la sudcoreana SK Telecom

L’operatore tedesco porterà in Europa una versione adattata della piattaforma realizzata in patria dalla sudcoreana SK Telecom.

Le telco europee sempre più interessate al metaverso. Lo dimostra l’accordo siglato da Deutsche Telekom e la sudcoreana SK Telecom per portare in Europa la piattaforma per il metaverso dell’operatore asiatico.

SK Telecom ha sviluppato e promosso nel corso del 2021 in patria una sua piattaforma, si chiama Ifland, e a febbraio ha registrato risultati incoraggianti di utilizzo, tali da spingerla ad annunciare un programma di espansione internazionale.

Ora, dopo i negoziati intercorsi, con Deutsche Telekom, SK Telecom ha reso noto che una versione tedesca di Ifland sarà lanciata in Germania entro l’anno, insieme ad altre versioni adattate per alcuni mercati europei.

Lo spazio virtuale di DT nel metaverso emulerà una città tedesca.

I due operatori, che da qualche tempo collaborano già sullo sviluppo del 5G, potrebbero a breve costituire una joint venture dedicata al metaverso per attrarre anche altri operatori interessati.

DT fungerà quindi sempre più da grimaldello per l’ingresso di SK Telecom in Europa.