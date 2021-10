Emanuele Macaluso

Bruno Somalvico commenta il saggio Comunisti a modo nostro. Storia di un partito lungo un secolo (Venezia, Marsilio, 2021, 453 p.), di Emanuele Macaluso, Giornalista e parlamentare comunista, ha diretto l’Unità e Il Riformista, e Claudio Petruccioli, Giornalista parlamentare , ha diretto l’Unità ed è stato Presidente della Rai.

Scrivere della propria parrocchia e, più in generale, ripercorrere le vicende politiche del proprio Paese doveva sempre rispondere a requisiti di auto controllo, rinunciare a esprimere giudizi troppo soggettivi, insomma rimanere dentro i canoni politicamente corretti dei custodi della “cultura comunista” incarnati di volta in volta da figure intellettuali di spicco che vanno da Mario Alicata sino a Aldo Tortorella. Dotate di un linguaggio spesso vivace e sofisticato e capacità dialettiche acquisite sotto la sapiente guida del Migliore, cioè di Palmiro Togliatti e memori delle lezioni di Antonio Gramsci, e capaci persino di assorbire figure eretiche come quella del suo fondatore Umberto Terracini o tollerare scrittori scomodi come Pier Paolo Pasolini.

Figure che in privato ribadivano di non avere nulla a che vedere con il marxismo volgare e con la langue de bois dei comunisti francesi, ma che alla prova dei fatti nutrivano grande fastidio quando venivano – come nel caso del Passato di un’illusione dell’ex intellettuale comunista transalpino Francois Furet – chiamati in causa a rispondere dei delitti perpetrati in nome di questa illusione o invitati a superare nuovi esamini di fede autenticamente democratica prendendo decisamente le distanze con l’ideologia originaria come fecero sin dal 1959 i socialdemocratici tedeschi a Bad Godesberg.

Questo libro uscito praticamente postumo nel caso di Emanuele Macaluso scomparso alla vigilia del centenario, mi pare costituisca una gradevole eccezione nella memorialistica uscita quest'anno. Un monito testamentale quello di Macaluso ma anche un metodo di approccio originale applicato alla propria storia interna che approda finalmente ad alcune domande a mio parere ineludibili poste nell'introduzione e che rimangono purtroppo inevase nella maggior parte della produzione storiografica e nella memorialistica pubblicata in questo Centenario del Congresso di Livorno: "C'è una nostra [ovvero dei comunisti italiani] responsabilità per il fatto che la sinistra in Italia si si rattrappita nel modo che vediamo? C'è una nostra responsabilità per l'involuzione della democrazia e del panorama politico italiano? Per il suo degrado? A tali domande – scriveva Macaluso a poche settimane della propria scomparsa nel mezzo della crisi del secondo Governo Conte – delle risposte sono doverose; senza di esse non è in alcun modo possibile una seria, solida ripresa […].

Un monito testamentale quello di Macaluso ma anche un metodo di approccio originale applicato alla propria storia interna che approda finalmente ad alcune domande a mio parere ineludibili poste nell’introduzione e che rimangono purtroppo inevase nella maggior parte della produzione storiografica e nella memorialistica pubblicata in questo Centenario del Congresso di Livorno: “C’è una nostra [ovvero dei comunisti italiani] responsabilità per il fatto che la sinistra in Italia si si rattrappita nel modo che vediamo? C’è una nostra responsabilità per l’involuzione della democrazia e del panorama politico italiano? Per il suo degrado? A tali domande – scriveva Macaluso a poche settimane della propria scomparsa nel mezzo della crisi del secondo Governo Conte – delle risposte sono doverose; senza di esse non è in alcun modo possibile una seria, solida ripresa […].

In effetti i due autori con questo libro intendono offrire ai lettori “una discussione in cui esprimiamo i nostri punti di vista, sulla base di fatti e documenti ma cerchiamo di difenderli e affermarli ma – dicono – teniamo nel dovuto conto quel che l’altro obietta o corregge, registriamo giudizi ben argomentati. E – aggiungono – quando ce ne convinciamo, aggiustiamo o correggiamo la posizione da cui siamo partiti. Insomma, una discussione vera, che ha per oggetto i comunisti italiani e il comunismo originato dalla Rivoluzione d’ottobre, dissoltosi con il crollo del muro di Berlino. E’ una discussione anche – forse soprattutto – nel senso che comunisti e comunismo li si mette in discussione, se ne cercano limiti e responsabilità” […] “L’intento non è di “parlar bene” del PCI; meno che mai di noi stessi. Vogliamo porre l’accento non sulle conquiste e i successi – che pure ci sono stati, molti e grandi – ma su quel che non si è capito o non si è fatto quando invece si poteva capire e si sarebbe dovuto fare. Vogliamo capire e capirci meglio, senza girare la testa dall’altra parte o mettere la polvere sotto il tappeto; e se è capitato anche a noi di averlo fatto nel corso della vita, vogliamo chiarire quando e perché è avvenuto. Usiamo la severità per rispettare il nostro passato, con la speranza di dire qualcosa di utile per il futuro”.

Con questo proposito Macaluso e Petruccioli fanno i conti dapprima con il ventennio togliattiano (1944-1964), poi con l’intermezzo della segreteria di Longo e la proposta di partito unico di Amendola nel capitolo “Il PCI senza capi (1964-1969), quindi con “l’epopea di Berlinguer” (1969-1984), infine con la crisi del gruppo dirigente e d’identità che scuote il partito dalla morte di Enrico Berlinguer allo scioglimento del PCI “Padova, Berlino, Rimini (1984-1991) non senza tentare in conclusione di tirare le somme dalla loro esperienza di dirigenti. In ognuno dei quattro capitoli, al centro della loro analisi troviamo il rapporto – complesso e altalenante “fra nuove alleanze e antiche divisioni” con il PSI, che nel tempo, dopo aver rinunciato all’idea amendoliana di fusione ed esauritasi la spinta innovativa della stagione del primo centro-sinistra, diventa “scontro di sintassi” a cavallo fra anni settanta e ottanta e infine “rapporto irrecuperabile” con la crisi e fine della prima repubblica.