Women in tech: la questione femminile nella trasformazione digitale

La trasformazione digitale non riguarda solo aziende e industria, ma soprattutto il nostro quotidiano, il sociale, l’istruzione, il modo di relazionarci con la Pubblica Amministrazione e gli altri attorno a noi, offrendoci l’occasione per migliorare la nostra vita e ridurre disuguaglianze e ingiustizie.

Per questo la Regione Emilia Romagna ha annunciato un ciclo di incontri dal titolo “Women in tech”, per discutere di equità e parità di genere nel mondo del lavoro e nelle aziende, per parlare di formazione e competenze, per impegnarsi in un’innovazione più inclusiva.

In ognuno di questi incontri, l’assessore regionale all’Agenda digitale, Paola Salomoni, dialogherà con quattro esperte provenienti dal mondo delle imprese, dell’università e della comunicazione, sui grandi temi di “Data Valley bene comune” e dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna, ma declinati al femminile.

Pari diritti e opportunità digitali

“Con questa iniziativa vogliamo riflettere e far riflettere su come i divari di genere si stanno riverberando e consolidando anche nei molteplici ambiti della vita digitale, per analizzare le loro cause e provare a immaginare soluzioni correttive che permettano di contrastarli”, ha spiegato in una nota Salomoni.

“La nostra attenzione al tema – ha precisato l’assessore – ha il duplice scopo di affermare pari diritti e opportunità digitali per le donne, e avvalersi del loro fondamentale contributo per la costruzione di una società dell’informazione più equa e inclusiva, e per questo anche più ricca e matura”.

Al centro del confronto, ci saranno i vari modi in cui i divari di genere si riproducono, anche nella vita e nell’economia digitale, penalizzando i diritti e le opportunità delle donne e limitando il loro contributo alla costruzione di una società dell’informazione più equa e inclusiva.

Gli appuntamenti fino al 14 dicembre

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e organizzati in forma ibrida, in presenza e in streaming su:

www.digitale.regione.emilia-romagna.it.

Il programma degli incontri “Women in tech”

Giovedì 18 novembre, ore 17.30-19 .00 – Laboratorio aperto Ferrara, Ex Teatro Verdi: “Data Stories: i dati raccontano la vita delle donne?”, insieme a Ivana Bartoletti, fondatrice del Women Leading in AI Network ed esperta internazionale di policy ed etica dei big data e dell’intelligenza artificiale.

Giovedì 25 novembre, ore 17.30-19 .00 – Laboratorio aperto Rimini Tiberio: “Le donne invisibili: mercato del lavoro e disuguaglianze di genere”, insieme ad Azzurra Rinaldi, docente di Economia Politica e Presidente del Corso di Laurea in Economia delle Aziende Turistiche presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

Giovedì 2 dicembre, ore 11.30-13 – Laboratorio aperto Piacenza, Ex Chiesa del Carmine: “Intelligenti e inclusive: le smart city delle donne” insieme a Flavia Marzano, consulente, formatrice e docente universitaria esperta di trasformazione digitale, open government e lavoro agile.

Martedì 14 dicembre, ore 17.30-19 – Laboratorio aperto Cesena, Palazzo del Ridotto, Sala Sozzi: “Yes they can: donne competenti e digitali”, insieme a Barbara Carfagna, giornalista televisiva e divulgatrice scientifica esperta di politica ed economia digitale.

Chiunque sia interessato potrà formulare spunti e domande da sottoporre all’attenzione delle relatrici scrivendo all’indirizzo segreteria@absolutgroup.it.