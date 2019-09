Datathon a Roma, 19-20 ottobre maratona digitale per migliorare il Sinfi

Stefano Patuanelli: “Datathon importante occasione per coinvolgere tutti coloro che si interessano di tecnologia e di innovazione nello sviluppo di nuovi servizi per il catasto delle infrastrutture, con l’obiettivo di renderlo maggiormente accessibile e trasparente”

Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture o Sinfi è lo strumento individuato dal Governo italiano per coordinare al meglio e rendere più trasparente la strategia per la banda larga e ultralarga.

Tra le diverse funzioni che svolge il sistema, vi è certamente il favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata “del sotto e sopra suolo” e dei relativi interventi, ed anche offrire un unico cruscotto che gestisca con efficienza e monitori tutti gli interventi.

La mappatura delle reti esistenti garantisce una corretta condivisione delle informazioni e facilita la pianificazione degli investimenti per lo sviluppo di nuove reti ultraveloci.

Col fine di migliorare tale strumento e accelerarne lo sviluppo, il ministero dello Sviluppo economico ha organizzato per il 19 e 20 ottobre 2019 a Roma la prima edizione del Datathon, una maratona digitale che ha l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti in grado di migliorare la funzionalità del database del Sinfi.

“Il Sinfi è uno strumento fondamentale della strategia per lo sviluppo digitale del Paese rafforzato dal ministero dello Sviluppo economico in quest’ultimo anno – ha dichiarato in una nota ufficiale il neo ministro Stefano Patuanelli – per questo motivo, ritengo che Datathon sia un’importante occasione per coinvolgere tutti coloro che si interessano di tecnologia e di innovazione nello sviluppo di nuovi servizi per il catasto delle infrastrutture, con l’obiettivo di renderlo maggiormente accessibile e trasparente”.

A marzo 2019, il Governo Conte aveva stanziato 5 milioni di euro proprio per azioni di rafforzamento amministrativo per il popolamento del Sinfi, con il coinvolgimento pieno e consapevole di tutte le amministrazioni comunali, affinché da un lato avranno il compito di trasmettere i dati già direttamente in loro possesso, dall’altro di sollecitare gli operatori attivi a livello locale a comunicare tutte le informazioni utili alla realizzazione del sistema.

Il responsabile Sinfi di Infratel, Pietro Marescotti, in occasione della prima giornata di formazione, ha dichiarato: “Sinfi è il primo catasto nazionale al mondo, sono stati già censiti 200 milioni di ‘oggetti’, se fosse a regime risparmi fino al 70%”.

La sfida lanciata con il Datathon di Roma, a programmatori, designer, sviluppatori, startupper ed esperti di comunicazione, è proprio quella di creare prototipi innovativi per il Sinfi, capaci di “far diventare il sistema operativo più funzionale, diminuendo notevolmente la spesa di posa della fibra e semplificando la configurazione e la condivisione delle reti di comunicazione e delle tecnologie di georeferenziazione”, si legge in una nota del ministero.

I progetti/prototipi presentati dai concorrenti, in occasione della due giorni romana, verranno esaminati da una commissione di esperti che garantirà al miglior progetto un contratto per lo sviluppo dell’idea proposta.

Per partecipare alla manifestazione organizzata dal Mise, in collaborazione con Infratel e il Talent Garden di Roma Ostiense (sede della manifestazione), ma anche per leggere il regolamento e procedere con l’iscrizione, c’è l’apposita pagina online: http://datathon.echocreative.it/.