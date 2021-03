Dailyletter n. 4985 del 4 marzo 2021

“La più idonea soluzione legislativa è un Regolamento europeo per introdurre il certificato vaccinale digitale o digital green pass negli Stati membri”, ha detto Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali, al talk di Key4biz “Un pass digitale per ripartire? -…

Velocizzare la realizzazione di una copertura FTTH sia nelle aree bianche, nell’ambito del Piano Strategico Banda Ultra-larga, sia, per le aree nere e grigie del Paese, con piani di copertura in fibra ottica con investimenti di natura privata. Questo il motivo per cui il Consiglio dell’Autorità per…

I furbetti del supercashback potrebbero non ricevere 1.500 euro da luglio prossimo. Ad indicare questa possibilità è stata Maria Cecilia Guerra, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Mef: “I furbetti possono essere esclusi dal Cashback e super premio” “È in atto una…

Oggi ancora nulla di fatto alla nuova assemblea in Lega per discutere sui diritti tv della Serie A. In lizza restano sempre Sky da un lato e il duo Dazn-Tim dall’altro, con quest’ultima in vantaggio sulla prima avendo presentato un’offerta maggiore dal punto di vista economico. C’è da dire, però, che…

Che cosa è realmente il 5G? Ci vorrà ancora qualche tempo per vedere l’impatto reale del nuovo standard sulle nostre vite. Ma quel che è certo è che il 5G arriverà presto. I carrier stanno realizzando le nuove reti e sono nel mezzo del rollout per raggiungere gli obiettivi di copertura nazionale. Come…

Entro fine 2021 dovrebbe essere pubblicata la nuova versione della ISO/IEC 27002, la norma che descrive i controlli per la sicurezza delle informazioni. Essa avrà nome “ISO/IEC 27002:2021 – Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls”. Essa sostituirà la…