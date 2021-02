Dailyletter n. 4966 del 4 febbraio 2021

Telecoms Codice Comunicazioni Elettroniche, Italia messa in mora dalla Ue per mancato recepimento di Paolo Anastasio La Commissione Ue ha avviato la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Il termine di recepimento scadeva il 21 dicembre 2020. Non siamo soli, visto che ci sono altri 23 Stati membri che non hanno recepito le nuove…

Internet Tria, Arcelli, La Malfa, Messori, Bassan all’Executive Webinar di Key4biz di Redazione Key4biz La Fondazione Ugo La Malfa ha presentato oggi, Giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 15:00, il dibattito online “Verso una nuova Bretton Woods? Quale prospettiva finanziaria ed economica nel mondo della post-pandemia?”. Un importante momento di confronto in occasione della pubblicazione dello studio…

Cybersecurity 5G, certificazione Enisa per la sicurezza delle reti. Breton: “La cybersecurity al centro” di Piero Boccellato La Commissione europea ha stabilito che l’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica, avrà il compito di preparare il sistema di certificazione per la sicurezza delle reti 5G. Lo schema, voluto fortemente dall’Unione, contribuirà a mitigare i rischi connessi alle vulnerabilità…

Internet TikTok, problema non risolto: manca “l’assoluta certezza dell’età”. E con l’IA si profilano tutti gli utenti di Luigi Garofalo Con il provvedimento del 22 gennaio scorso il Garante privacy ha imposto a TikTok una chiara condizione: accertare con sicurezza l’età anagrafica degli utenti. Nell’ “accordo” con l’Autorità, così lo definisce il social, TikTok ha dichiarato di mettere in…

Internet La Cina vieta gli smartphone in classe di Luigi Garofalo Con effetto immediato, il Ministero dell’Istruzione cinese ha vietato di portare in classe lo smartphone. Il ban si applica sia alle scuole primarie sia a quelle secondarie. La motivazione? “Proteggere la vista degli studenti, facendoli concentrare sullo studio e impedendo loro di diventare dipendenti…

Smart City Nel mondo usate 6,8 miliardi di mascherine al giorno: le possiamo riciclare per fare strade di Flavio Fabbri Secondo un nuovo studio della RMIT University di Melbourne in Australia, ogni giorno sono utilizzate in chiave anti Covid-19 circa 6,8 miliardi di mascherine chirurgiche per il viso. Una montagna di materiale giornaliero che potrebbe tornare utile nell’economia circolare. La ricerca…

Internet Giuseppe Lasco: “Poste Italiane pronta a consegnare tutti i vaccini” di Redazione Key4biz Chiediamo priorità nella vaccinazione per i nostri dipendenti in prima linea, “per i nostri lavoratori l’Italia è sempre stata zona bianca” Poste Italiane con la flotta di terra più grande d’Italia, una compagnia aerea Cargo, 12.800 Uffici Postali, 27.000 portalettere è a disposizione per consegnare…

Internet Il 60% dei ragazzi italiani teme la rete. Cyberbullismo, privacy e revenge porn i rischi maggiori di Flavio Fabbri Si dice spesso che sono i più giovani a trovarsi meglio con la rete e le tecnologie digitali. Forse è vero, ma non per questo questi ragazzi tra i 13 ed i 23 anni non ne temono le minacce e i rischi maggiori. Secondo una nuova indagine condotta dall’Osservatorio Indifesa, portato avanti da Terre…

Smart City “Nasi IoT” a caccia di smog in città. L’inquinamento si vede nelle mappe 3D di Flavio Fabbri Per avere ben chiaro davanti a sé il livello di inquinamento e di rischio per la salute, soprattutto di soggetti a rischio, può essere utile avere un’immagine, il più possibile accurata dello spazio urbano in cui ci muoviamo quotidianamente. Un’immagine che si compone di un gran numero di dati,…

Telecoms Smartphone 5G a 167 milioni di spedizioni in Cina nel 2020. Negli Usa crescono del +2.200% di Flavio Fabbri Il mercato degli smartphone in Cina ha chiuso l’anno passato con un dato in calo, stando all’ultimo Report IDC, attorno all’11% in meno: 325,7 milioni di unità contro le 366 milioni del 2019. Il mercato smartphone 5G in Cina A perdere più terreno è stata Huawei, anche lei -11,2%, ancora di più…

Internet Digital audience, dallo sport alle news i siti di Sky fanno il pieno a dicembre di Paolo Anastasio Dallo sport alle news, i siti della galassia di Sky fanno il pieno nel mese di dicembre. E’ quanto emerge dalla classifica Comscore sui siti più seguiti, che certifica la buona forma anche online del gruppo satellitare, che sta lanciando in questi mesi su ampia scala la nuova offerta commerciale a banda…

Internet Come funziona e chi può partecipare al ‘Fondo Patrimonio Pmi’ di Invitalia di Sercam Advisory Il Fondo Patrimonio PMI è rivolto alle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio. Opera attraverso l’acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. Soggetti Beneficiari Il Fondo…

Internet Il 4 febbraio 1818 Walter Scott ritrova i gioielli della corona escozzes di Inarea Prima di J.K. Rowling è stato il suo collega Walter Scott ad aprire quel baule di maghi e pietre del destino che in seguito ha fatto la fortuna di Harry Potter e della Scozia in genere. Scott era un fiero cittadino di Edimburgo e cesellatore di storie di mistero. Così, a furia di scrivere romanzi…

Meteo4You Nuvoloso su tutti i settori, più sole al Sud (Video) di Centro Meteo Italiano Previsioni del tempo per venerdì 5 febbraio AL NORDEnnesima giornata caratterizzata da molte nubi per lo più ai bassi strati sulle regioni settentrionali del Paese e associate deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e Friuli-Venezia Giulia fin dalle prime ore della giornata. Attenzione a locali…

Mappamondo Sky, parte oggi la nuova offerta commerciale con due profili separati di Redazione Key4biz Sky rinnova la sua proposta commerciale con un pacchetto base Sky TV arricchito con più contenuti e servizi e con una nuova offerta semplificata, costruita intorno al consumatore a partire dalle opinioni degli abbonati e di chi sta per abbonarsi a Sky. Questa nuova offerta dà la possibilità di scegliere…